Hay una diferencia entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas: Iván Duque

En el último día de la IX Cumbre de las Américas , el presidente Iván Duque inició su intervención ratificando que el interés de su Gobierno fue el de defender la democracia y trabajar por la crisis climática por la que pasa el planeta.

“Aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí hay un rechazo contundente a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura de nuestras naciones. No caigamos en las falsas narrativas, presidentes y primeros ministros, nuestra región no se divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas”, explicó Duque.

El jefe de Estado añadió, “aquí hay una clara diferencia entre quienes creemos que en democracia se ventilan las diferencias, el sentir de las mayorías en las elecciones y no la imposición violenta y arbitraria de un querer frente a la población. Por eso tenemos que defender la democracia en todo momento, tenemos que defenderla de los autócratas que se nutren de las tres “p”, con populismo, polarización, posverdad, para fracturar los pueblos”.

Durante su intervención de 14 minutos, el mandatario de los colombianos invitó a los presidentes y primeros ministros a defender la democracia de todo el continente con el fin de evitar lo que está ocurriendo en países como Venezuela , Nicaragua y Cuba.

“Hoy más que nunca tenemos que mantener claros y fuertes nuestros principios. No mutarlos, y no mutarlos por razones de ocasión. Hemos defendido la carta democrática interamericana, hemos defendido la cláusula de Quebec. Debatamos nuestras diferencias en democracia, pero nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio”, señaló el presidente Iván Duque.

En medio de su discurso, el mandatario habló de la necesidad de que se adopten medidas para enfrentar el cambio climático y explicó que la región se puede ver muy afectada.

“Quiero hablarles de la urgente necesidad de enfrentar la crisis climática, no hay un planeta b, pero tampoco podemos esperar a que los mayores causantes de esta crisis respondan con toda su fuerza. Aunque nuestras naciones no son las mayores emisoras, tenemos que liderar con el ejemplo, por eso la protección de la Amazonía, de los arrecifes coralinos, la protección de nuestros páramos es un deber moral”, dijo Duque.

Iván Duque señaló que la región debe continuar en el proceso de integración económica con el fin de generar más riqueza y ser más competitivos.

“El comercio y la integración. Sin lugar a duda hay que avanzar mucho más en la inversión entre los países del hemisferio y también en el comercio. Porque el comercio intrarregional es muy bajo comparado con otras regiones del mundo. Por eso celebro la iniciativa que ha lanzado el presidente Biden de esta alianza hemisférica por la prosperidad económica. La acompañamos y que, en el marco de los tratados de libre comercio vigentes, aceleremos la accesibilidad de productos. Porque cuando llega un producto a nuestros países, a los principales mercados del hemisferio, se transforma efectivamente la vida de muchas personas en la ruralidad”, expresó Duque.

Además, insistió en que es necesario que los órganos multilaterales se integren para que sea mucha más efectiva la ayuda para los desplazados venezolanos que hoy están en Colombia y que superan los 1.8 millones de personas.

