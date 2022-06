No hay ningún fracaso del cerco diplomático a Venezuela: Duque

Desde Estados Unidos y durante el desarrollo de la Cumbre de las Américas , el presidente de la República, Iván Duque, señaló que el cerco diplomático contra Venezuela no es un fracaso como lo dicen algunos sectores políticos de la región.

Así lo dijo el presidente durante un foro de gobernanza y migrantes de la región en la Cumbre de las Américas, en la que participó con varios presidentes, quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro y son víctimas de los migrantes en la región.

"Si no retorna la democracia a Venezuela, esta crisis (migratoria) va a seguir creciendo año tras año. Yo quiero destacar frente a lo que muchos han dicho, que es el fracaso del cerco diplomático, no es ningún fracaso porque si no hubiéramos tenido la actitud seria y decidida de no reconocer esa dictadura, por más de 50 países, y que si no se hubiera empoderado a la resistencia democrática como lo vimos ayer en la comunicación del presidente Biden con Juan Guaidó , no estaríamos viendo la dictadura presionando a sentarse en México", expresó Duque.

Durante el encuentro propuso que los órganos multilaterales que ayudan en la migración de venezolanos deben hacerlo de manera conjunta.

"Es que, en lugar de esas intervenciones fragmentarias de tantas agencias, debemos tratar de pensar en una intervención conjunta, consolidada y que permita maximizar el impacto de cada instrumento de cooperación", dijo Duque.

Durante el encuentro, el jefe de Estado expresó, a los restantes mandatarios, que Colombia ya tiene un millón de venezolanos regularizados, quienes están dentro del estatuto temporal con el que pueden acceder a educación, salud, al sector bancario, entre otros.

