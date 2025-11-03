República Dominicana pospone la Cumbre de las Américas para el 2026 por esta razón

Tras un exhaustivo análisis de la coyuntura en todo el continente, el Gobierno de la República Dominicana ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas, evento que estaba previsto realizarse en el país en diciembre.

"Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas", se lee en el documento.

La medida fue adoptada de manera consensuada con los principales socios internacionales, incluyendo a Estados Unidos, impulsor original del foro, así como con otros países clave de la región. En este sentido, se realizaron consultas con autoridades de organismos multilaterales, entre ellas el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que los recursos y preparativos realizados hasta la fecha serán aprovechados en la nueva convocatoria, reafirmando el compromiso del país con la organización de las reuniones hemisféricas previstas.



“Al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe”, se lee en el comunicado.

El MIREX destacó que esta posposición permitirá ampliar el diálogo regional e incorporar a los nuevos gobiernos democráticamente electos, fortaleciendo la representatividad y los consensos en la región.

El Gobierno dominicano agradeció el apoyo de los países hermanos, organismos internacionales, el sector privado, la juventud, la sociedad civil y las instituciones nacionales, cuyo compromiso ha sido esencial para avanzar en la organización del evento.

Finalmente, República Dominicana reafirmó su compromiso con el multilateralismo, la política de buena vecindad y la integración regional, principios que guían su política exterior y su participación activa en el sistema interamericano.