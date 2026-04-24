Sargento le quitó la vida a su esposa tras interceptarla mientras conducía por un puente

Un hecho trágico se registró en la mañana del pasado 20 de abril en Guayaquil, Ecuador, puntualmente en el puente Unidad Nacional. Sargento le quitó a la vida a su esposa tras interceptarla mientras conducía por esta zona, usando su arma de dotación para dispararle en repetidas ocasiones.

Fue Gustavo Castro, sargento de la Policía Nacional de Ecuador, quien asesinó a tiros a su esposa, Solange Sthefania Arellano Zhingri, funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán, mientras ella manejaba en el Puente de la Unidad Nacional. Tras el crimen, el agente huyó y luego se quitó la vida en una vivienda en Pascuales, un barrio de la ciudad ecuatoriana.

De acuerdo con el relato de las autoridades, el trágico suceso se dio sobre las 7:30 de la mañana. Este hombre la interceptó y empezó a dispararle en repetidas ocasiones; de hecho, un video difundido en redes sociales mostró a este hombre con camiseta blanca tras haber cometido el crimen y salir del sitio en un vehículo blanco hasta el barrio mencionado anteriormente.,

Foto: X @ecuainm_oficial

Aún las autoridades investigan lo que hay detrás de este trágico feminicidio en Guayaquil, en especial porque en los videos se vio al hombre herido y se intenta determinar si la mujer alcanzó a defenderse o si tenía un arma también. La hija ha sido investigada e interrogada, en especial tras una serie de publicaciones en donde mostraba los mensajes que le dejó su papá antes de haber cometido el crimen en donde decía que la amaba, además luego dejó sentido mensaje de despedida hacia él.



"Padre solo Dios sabe por qué lo hiciste solo espero que en el último minuto te hayas arrepentido por todo, no te preocupes por mi perdón porque yo te perdonaré todo y siempre te lo dije que estaré contigo, cada que me veo al espejo es como verte a ti, porque así es salí igualita a ti no importa si no estuviste en muchos momentos presentes en mi vida pero solo tú y yo sabemos el amor tan grande que nos teníamos y como me lo dijiste siempre seré la niña de tus ojos. Te amo tanto no se que voy a ser sin tu ausencia solo sé que no puedo ser fuerte sin ti", expresó.