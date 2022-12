Se avecina orden de captura internacional contra Maduro: Luisa Ortega

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega reveló en Mañanas BLU que está trabajando de la mano de un país, del que no quiso mencionar el nombre, para que en los próximos días se expida una orden de captura contra Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que muchas naciones no lo reconocen como presidente.



“Para que le dicten una orden de captura por un hecho de corrupción que lo compromete a él. No solamente está el de Odebrecht, los alimentos y las cajas Clap que se entregan para manipular y someter a los venezolanos, sino también en la industria petrolera”, señaló.



Vea también: Venezolanos en Medellín marchan hoy en contra de la posesión de Maduro



Enfatizó que lo que ocurrirá hoy “es la autocoronación del fascista que está usurpando el cargo de presidente y lo ha venido ejerciendo de manera ilegal”.



“Se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, sabiendo que hay una Asamblea Nacional que fue electa por más de 14 millones de venezolanos, de una población de 20 millones de electores, es decir una asamblea legitima, debería ser el espacio donde tendría que juramentar”, indicó.

Publicidad

Expresó que por fortuna a partir de hoy la comunidad internacional en su gran mayoría desconoce ese gobierno y contó que a nivel interno hay una fractura “de la mayor magnitud”.



“Por ejemplo los casos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes están siendo cercados para obligarlos a que juramenten a Nicolás Maduro, muchos de ellos no quieren ese acto”, afirmó.



Lamentó el daño que Maduro le ha hecho al país que ha ocasionado que muchos salgan de ese territorio para "huirle a la muerte".



“Nosotros éramos expertos en recibir migrantes, pero no en salir por el mundo porque teníamos que huir de la muerte. Yo no estoy en Colombia porque quiero, huí de la muerte al igual que millones de venezolanos”, señaló.



Este jueves se cumplirá la controvertida juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.