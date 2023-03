Se ganó la lotería y pagó la hipoteca de 30 familiares: la conmovedora historia de una abuela

Diariamente millones de personas le apuestan a la suerte a través de las loterías, pues esperan que de esta forma sus vidas cambien radicalmente. Por lo general, los premios de esta son exorbitantes sumas de dinero capaces de hacer una realidad diferente, como le sucedió a una abuela en Canadá.

Marie McCarthy, de 83 años, al igual que muchos, le apostó a la lotería como una forma de cambiar su vida, sin embargo, nunca se imaginó que ese sueño se podía hacer realidad y menos cuando su nieto le compró el boleto para el sorteo canadiense de Lotto Max el día de su cumpleaños.

Días después, sin esperarlo, ella fue la feliz ganadora de la suma de 31 millones de dólares, que, según reveló CTV , quedó completamente sorprendida por la noticia junto a su nieta e hija, quienes revisaron que fueran los números correctos.

“Jeff revisó el boleto y gritó, ‘Tienes todos los números’, y yo dije, ‘Sí, claro’. Bajó corriendo las escaleras con su teléfono revisándolo y seguía diciendo que tenía todos los números (…) Realmente nunca pensé en una lista de deseos ni nada antes porque nunca pensé que tendría el dinero para hacer algo en eso”, expresó.

Sin embargo, ella no actuó como una “persona normal” cuando gana un premio como este, sino que prefirió quitarle, según dijo, los dolores a toda su familia y por eso le pagó a 30 familiares todas sus hipotecas para que puedan vivir en paz y sin un problema de esos.

“Se siente bien. No tendrán las preocupaciones que yo tenía cuando tenía que pagar mi casa”, dijo. No obstante, McCarthy sigue teniendo mucho dinero en la cuenta y no reveló en qué piensa gastarlo ahora, pues algunos rumores indican que piensa viajar con miembros de su familia o incluso de un Cadillac nuevo en su hogar.

