“Sería la joya de la corona para Trump”: experta prevé el futuro de Brasil si gana Bolsonaro

Las elecciones presidenciales de Brasil ponen frente a frente a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Nantes Bolsonaro, en una jornada que, de acuerdo con el análisis de la internacionalista María Teresa, puede tener efectos en el equilibrio político de América Latina. La elección está marcada por la polarización entre la izquierda y la derecha y por una diferencia estrecha entre los dos principales candidatos.

La analista explicó que un triunfo de Lula mantendría a Brasil dentro de un proyecto progresista y podría representar un freno a los intereses de Estados Unidos en la región, mientras que una victoria de Flávio Bolsonaro fortalecería a la derecha latinoamericana y el alineamiento con ese país.

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¿Qué está en juego para América Latina con las elecciones de Brasil?

María Teresa señaló que Brasil es determinante para la región por su peso político y económico. En caso de una victoria de Lula, sostuvo que el país mantendría una política exterior con vínculos con China y los países que integran los BRICS.



“Si gana Flávio Bolsonaro, sería como la joya de la corona para la derecha que está tomándose América Latina y para ese alineamiento del presidente Trump”, afirmó.

La analista también destacó que la situación económica será uno de los asuntos centrales para los electores. Según lo expuesto durante la entrevista, más de 60 millones de personas viven en condiciones de pobreza en Brasil.

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Lula plantea mantener la inversión social y aplicar un impuesto progresivo a empresas y personas con mayores ingresos, mientras que Bolsonaro propone fortalecer las empresas, promover incentivos y favorecer el libre comercio como mecanismos para reducir la pobreza.

Presidente Donald Trump Foto: AFP

¿Cómo puede afectar el resultado de Brasil a Colombia?

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María Teresa explicó que la relación entre Brasil y Colombia tiene una importancia particular por la frontera que comparten y por el intercambio de personas, bienes y servicios en la zona amazónica.

“La lógica sería que la frontera esté por encima, los intereses de la frontera por encima de la ideología”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que existen diferencias entre un eventual gobierno de Lula y el Gobierno colombiano, mientras que Flávio Bolsonaro podría tener mayor afinidad con los intereses de Colombia y con el alineamiento de Estados Unidos.

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¿Qué puede definir las elecciones entre Lula y Flávio Bolsonaro?

La analista identificó la economía y el voto religioso como dos factores que pueden inclinar la elección. Explicó que el voto de los evangélicos tuvo un papel importante en el triunfo de Jair Bolsonaro y que su peso podría volver a ser determinante.

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También destacó a Minas Gerais como un estado clave para observar el comportamiento electoral, debido a que sus resultados suelen ser considerados un indicador de la tendencia nacional.

“La economía va a ser un tema clave y otro punto que puede decidir hacia un lado u otro es el voto religioso”, señaló María Teresa.