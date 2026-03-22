En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueo de mineros
Guerra en Irán
Investigación a Petro en EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Siete muertos deja caída de helicóptero militar en Qatar durante vuelo de entrenamiento

Siete muertos deja caída de helicóptero militar en Qatar durante vuelo de entrenamiento

Ya se han recuperado los restos de la aeronave y los cuerpos de las 7 víctimas, de las que cuatro son militares.

Siete muertos deja caída de helicóptero militar en Qatar durante vuelo de entrenamiento
Siete muertos deja caída de helicóptero militar en Qatar durante vuelo de entrenamiento
Foto: captura de pantalla de X @Militarymedia5
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad