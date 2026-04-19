Fotos con filtros casi impiden localizar a joven que llevaba varios días desaparecida: irreconocible

En redes sociales, los filtros se han convertido en una especie de máscara moderna. Afinan rasgos, iluminan miradas y, muchas veces, ayudan a las personas a sentirse más seguras con la imagen que proyectan. En ese sentido, pueden ser aliados de la autoestima y la creatividad.

Sin embargo, también tienen sus desventajas, pues distorsionan la realidad. Y cuando esa distorsión se traslada a contextos donde la precisión es vital, como la búsqueda de una persona desaparecida, el efecto puede ser contraproducente.

Un caso reciente en Chiapas, México, dejó a más de uno impresionado. Grecia Guadalupe, una mujer de 30 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla. Durante varios días, su familia y autoridades mantuvieron la búsqueda activa en medio de la incertidumbre.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado mexicano confirmó que la joven fue localizada con vida en el tramo carretero que conecta Ocozocoautla con Jiquipilas. Tras ser encontrada, Grecia recibió atención médica y fue llevada ante el Ministerio Público para rendir sus declaraciones de lo ocurrido.



Aunque la joven apareció sana y salva, el caso no pasó desapercibido en redes sociales, pues la fotografía usada por la policía en la búsqueda, la cual fue tomada de su perfil personal, contenía filtros de belleza que modificaban sus facciones. Esto desencadenó una ola de críticas a favor y en contra.



Foto real de la joven

La imagen se difundió ampliamente en redes, pero al mismo tiempo dificultó su reconocimiento en la vida real. Según las autoridades, sistemas de vigilancia y personas que pudieron haberla visto no contaban con una referencia fiel de su apariencia.

Incluso hubo quienes dudaron del hallazgo al notar la gran diferencia entre la fotografía viral y su aspecto real.

Joven desaparecida con y sin filtros. Foto: tomadas de X.

A partir de esta situación y según medios locales, expertos de búsqueda advirtieron sobre un problema creciente, “el uso de imágenes editadas en fichas de personas desaparecidas puede entorpecer tanto las labores oficiales como la colaboración ciudadana”. Por ello, concluyeron que la diferencia entre una fotografía retocada y un rostro real puede ser suficiente para que alguien pase desapercibido.

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De igual forma, organizaciones y autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, “en casos de desaparición, es indispensable proporcionar fotografías recientes, sin filtros ni ediciones. La fidelidad de la imagen puede ser clave para agilizar la identificación y aumentar las probabilidades de localizar a una persona”.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió la desaparición y la posterior localización de Grecia Guadalupe.

