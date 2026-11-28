Las predicciones de Baba Vanga sobre el futuro de la humanidad vuelven a generar eco en redes sociales ante la llegada de 2027. Entre las versiones que circulan aparece una que señala la posible aparición de personas con capacidades que superarían las conocidas hasta ahora. Aunque se habla de una enfermedad desconocida o de experimentos genéticos, esta hipótesis plantea la posibilidad de la aparición de mutantes y superhéroes.

Según los pronósticos difundidos, el próximo año también estaría marcado por una crisis financiera, cambios políticos en Rusia y uno de los temas más debatidos: un posible contacto con civilizaciones extraterrestres y avances en nuevas fuentes de energía. Aunque estas afirmaciones no cuentan con sustento escrito, las predicciones de la vidente búlgara se han transmitido de voz a voz durante décadas.

Publicidad

¿Habrá capacidades sobrehumanas? Esto dice la predicción de Baba Vanga

Uno de los relatos que ha dado de qué hablar en internet para 2027 expone una presunta enfermedad desconocida o un experimento genético que provocaría la aparición de personas con capacidades que superarían las condiciones actuales de los seres humanos.



La posibilidad ha alimentado especulaciones en internet sobre cambios físicos, intelectuales o biológicos que podrían transformar la manera en que las personas se relacionan. Algunas interpretaciones plantean que el desarrollo de estas facultades podría generar diferencias entre quienes llegaran a tenerlas y quienes no, con posibles consecuencias para la sociedad.

De hecho, muchos han relacionado estas predicciones con historias de personajes que adquieren poderes especiales, como las que aparecen en los cómics de Marvel o DC. Sin embargo, varios medios internacionales señalan que estos argumentos podrían estar relacionados con la ficción y no con predicciones de Baba Vanga.

Baba Vanga // Foto: History Channel

Publicidad

Caos financiero en el mundo: predicciones de Baba Vanga que generan temor

Las versiones que circulan en redes sociales para 2027 también hablan de una posible crisis financiera internacional. Ante ello, se plantea que el valor del oro podría aumentar entre un 25 % y un 40 %, impulsado, entre otros factores, por la demanda de componentes tecnológicos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Publicidad

En el ámbito político, también se apunta a un cambio en el liderazgo de Rusia y al posible fin del gobierno de Vladimir Putin, quien lleva varios años en el poder.

El contacto con extraterrestres también hace parte de las predicciones difundidas en internet. Aunque anteriormente se hablaba de un posible encuentro en 2025, fecha en la que no ocurrió el acontecimiento anunciado en esas versiones, ahora algunas publicaciones trasladan sus expectativas hacia finales de 2026.

Otro de los pronósticos menciona avances en una nueva fuente de energía, posiblemente relacionada con la fusión nuclear, cuyo desarrollo podría avanzar durante 2027 y entrar en una etapa de implementación a partir de 2028.

Publicidad

Baba Vanga, quien murió en 1996, continúa siendo protagonista de contenidos sobre el futuro. Sin embargo, la ausencia de un archivo verificable de sus profecías y su transmisión mediante testimonios dificultan establecer cuáles fueron sus declaraciones originales. Por eso, las predicciones sobre superhumanos, crisis económicas y contacto extraterrestre deben entenderse como afirmaciones sin evidencia científica.

