La vida de una mujer de 49 años dio un giro inesperado luego de que un día que parecía normal terminara en una emergencia médica. Tras presentar problemas de movilidad, náuseas y pérdida de memoria, dejó de mover una de sus piernas y olvidó el nombre de sus propios hijos, por lo que fue trasladada al hospital.

El caso llamó la atención por los síntomas que presentó y por el posible motivo que habría desencadenado el episodio: la mujer habría consumido ocho tazas de té ese día, comido poco y tenía niveles muy bajos de magnesio. De acuerdo con los médicos, presentó una migraña hemipléjica, una condición que puede provocar síntomas neurológicos que se confunden con los de un accidente cerebrovascular (ACV).

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La mujer, identificada como Haidi Ellert-McDermott, residente del condado de Gloucestershire, Inglaterra, se encontraba de visita con su familia en la casa de unos amigos cuando comenzó a sentirse mal, según contó al diario británico The Sun.

Té verde para quemar grasa// Foto: Pexels

¿Qué le pasó a la mujer por tomar ocho tazas de té?

Ellert-McDermott contó que los síntomas aparecieron de manera repentina. Primero perdió la capacidad de mover una de sus piernas, luego sintió náuseas y, en cuestión de minutos, comenzó a tener dificultades para recordar detalles de su familia.

Su esposo llamó a emergencias; sin embargo, la asistencia tardó cerca de cuatro horas en llegar. Cuando finalmente arribaron, ella estaba confundida e incluso intentó negarse a subir a la ambulancia.

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Durante el traslado, los profesionales sospecharon que podía tratarse de un ACV, por lo que activaron el protocolo médico. Ya en el hospital, le practicaron tomografías y resonancias magnéticas que no evidenciaron lesiones. Sin embargo, tras dos días, fue diagnosticada con migraña hemipléjica.

¿Qué es la migraña hemipléjica y qué pudo desencadenarla?

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Esta variante de migraña es poco frecuente y puede provocar debilidad muscular o parálisis temporal de un lado del cuerpo, además de alteraciones en el habla y la memoria.

La paciente tenía antecedentes de migraña, aunque normalmente presentaba un episodio al año, acompañado de síntomas visuales y náuseas. En esta ocasión, los médicos consideraron que el consumo elevado de cafeína pudo actuar como detonante, junto con otros factores como el calor, la falta de alimentación y los niveles bajos de magnesio.

Durante su hospitalización recibió magnesio intravenoso. Después del alta, decidió dejar el té con cafeína y el chocolate, además de modificar su alimentación.

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Los profesionales le recomendaron controlar el consumo de cafeína y evitar cambios bruscos en la cantidad que toma diariamente. También le indicaron que, si vuelve a presentar síntomas similares, debe acudir inmediatamente a urgencias.

