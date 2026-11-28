Un conductor de Uber fue asesinado a tiros durante un intento de robo en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El ataque habría ocurrido en la madrugada del jueves 26 de noviembre, cuando un joven de 18 años abordó el vehículo y, tras la negativa del conductor a llevarlo, disparó contra el automóvil y le causó la muerte.

El caso es investigado por la Policía de Fort Lauderdale, que capturó al presunto responsable tras una persecución a pie. El detenido enfrenta cargos por asesinato y otros dos delitos relacionados con el robo de vehículos con arma de fuego.

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¿Cómo ocurrió el asesinato del conductor de Uber?

El hecho quedó registrado cerca de las 4:25 a. m. en Tarpon Drive, al sur de East Las Olas Boulevard. La víctima se encontraba sola en su vehículo de color negro cuando fue abordada.



Minutos antes, el sospechoso habría intentado abrir la puerta del vehículo de otro conductor. Este logró alejarse y, sin perderlo de vista, vio cómo el joven se acercaba a otro automóvil.

Cuando el conductor de Uber se habría negado a llevarlo, el sospechoso disparó entre tres y cuatro veces contra el vehículo. Una mujer que llamó al 911 reportó haber escuchado cerca de seis detonaciones.

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El primer agente que llegó encontró el automóvil estrellado y detenido, con el sospechoso junto a la puerta del conductor. La víctima estaba boca abajo en el interior y tenía impactos de bala. Posteriormente, fue declarada muerta en el lugar.

A 56-year-old rideshare driver was shot dead on Thanksgiving morning in Fort Lauderdale. Police say it was because he refused to give a ride.



Jesus Enriques Villatoro, 18, is charged with felony murder and carjacking with a firearm. Per the arrest affidavit, he admitted firing 3… pic.twitter.com/aMHKAmtPKs — Vic DeGrammont (@votedegrammont) November 27, 2026

¿Quién es el joven de 18 años acusado del asesinato?

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El detenido fue identificado como Jesús Enriques Villatoro, residente de Fort Lauderdale. Según el reporte policial, ignoró las órdenes de los agentes y escapó corriendo por Tarpon Drive.

Durante la persecución, los policías lo vieron portar un arma. El joven tropezó y soltó una pistola Glock 19. Posteriormente, fue reducido tras un forcejeo frente a la iglesia All Saints Episcopal, en el mismo sector donde ocurrió el ataque.

Tras ser informado de sus derechos, Villatoro habría admitido que disparó contra el automóvil luego de que el conductor se negara a llevarlo. También aseguró que la víctima tenía un arma y se la había apuntado, pero las autoridades no han confirmado que se encontrara un arma dentro del vehículo.

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¿Quién era el conductor asesinado?

La víctima fue identificada como Jorge Luis Arcia Marín, de 56 años, de origen cubano y residente de Hialeah. De acuerdo con lo revelado por su familia a CBS Miami, era un hombre trabajador y dejó dos hijos, uno de 12 y otro de 20 años.

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Sus familiares organizaron una campaña para recaudar dinero destinado a cubrir los gastos funerarios y apoyar a sus hijos.

Villatoro enfrenta cargos por asesinato en segundo grado durante la comisión de otro delito, robo de vehículo con arma de fuego y tentativa de robo de vehículo con arma de fuego. Permanecía detenido sin fianza mientras avanzaba el proceso judicial.

