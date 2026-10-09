Terremoto en Panamá: Aeropuerto de Tocumen se mantiene cerrado; vuelos fueron desviados

El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó este viernes que dispuso el cierre temporal de sus instalaciones y que está realizando la evaluación preventiva de pasajeros, después del terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este viernes el sureste del país, con una profundidad de 10 kilómetros.

El aeropuerto, ubicado en Ciudad de Panamá, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que el personal administrativo fue evacuado y que las operaciones se reanudarán una vez que se verifiquen las condiciones de seguridad del mismo y de la torre de control.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.



Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto.

Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

Comunicado del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Foto: captura de pantalla en @tocumenaero.

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Vuelos fueron desviados

Por su parte, la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó por medio de una ocmunicado que, a raíz del terremoto en Panamá y las réplicas posteriores, se han realizado desvíos preventivos de vuelos con destino al Aeropuerto de Tocumen hacia aeropuertos alternos, como parte de las medidas de seguridad operacional.

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Entre los vuelos afectados se encuentran los de "Copa Airlines CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492 y CM416, que han sido dirigidos hacia los aeropuertos alternos de Cartagena y Barranquilla, en Colombia. También CM687 y CM335 se dirigen a sus aeropuertos alternos".

Asimismo, la entidad reportó que "el vuelo CM123 procede hacia El Coco como aeropuerto alterno, mientras que el CM324 se está dirigiendo a su destino". Los aeropuertos administrados por la Autoridad Aeronáutica Civil de este país se van a estar restableciendo su servicio paulatinamente.

Por último, la autoridad mencionó que el personal del Servicio de Extinción de Incendios "(SEI) esta llevando a cabo inspecciones de las instalaciones aeroportuarias, incluyendo la pista y la terminal aérea, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad para la reanudación de las operaciones". Debido a las réplicas registradas, estas verificaciones deben repetirse como medida preventiva, agregó la entidad.