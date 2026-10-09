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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Descartan amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano tras sismo de magnitud 8,0 en Panamá

Descartan amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano tras sismo de magnitud 8,0 en Panamá

El movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá

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Foto: Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Las autoridades colombianas emitieron un parte de tranquilidad para los municipios y comunidades de la costa del Pacífico del país, tras registrarse un fuerte sismo de magnitud 8,0 con epicentro en la República de Panamá.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá. Ante la magnitud del evento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó los protocolos de evaluación en coordinación con los organismos técnicos del país.

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"No existe amenaza de tsunami"

Tras el análisis de los parámetros del sismo por parte de la Dirección General Marítima (Dimar), la entidad descartó cualquier riesgo de afectación por olas de gran altura o eventos de marejada en el litoral pacífico colombiano.

En su reporte oficial clasificado como Estado Informativo, la UNGRD confirmó la conclusión de las evaluaciones marítimas:

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"De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7,6 a 61 km de Las Tablas, Panamá".

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Monitoreo preventivo del Sistema Nacional de Riesgo

Pese a que se descartó la alerta de tsunami, la UNGRD y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) mantienen el seguimiento a los reportes informativos y llamaron a la ciudadanía a atender únicamente los canales de difusión oficiales del Estado.

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