"Nunca había sentido algo así": habitante de Colón relata momentos de pánico por terremoto en Panamá

Carolina Marín, quien reside en la provincia de Colón desde hace 17 años, detalló en Meridiano Blu la intensidad del terremoto que sacudió a Panamá y que se sintió con fuerza en varias regiones.

"En realidad yo llevo 17 años viviendo aquí, nunca había sentido algo así", afirmó Marín, quien agregó que "fue algo muy fuerte" y que "duró mucho, mucho tiempo".

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La residente explicó que debió evacuar rápidamente su lugar de trabajo junto con otros ciudadanos de la zona para buscar un espacio seguro.

"Salimos todos con todos los vecinos y todo, y apenas acabo de entrar porque se demoró mucho. Fue algo muy largo, fue un temblor muy largo", indicó Carolina Marín.



A pesar de encontrarse en un área abierta, el movimiento telúrico continuaba percibiéndose en las inmediaciones.

Terremoto en Panamá, informe del Servicio Geológico Colombiano Foto: Servicio Geológico Colombiano

Carolina contó que "estaban en el parque y se veían los carros moviéndose y se sentía todavía la tierra temblando", al detallar cómo se vivió la emergencia en las calles de su barrio.

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Respecto al estado de su vivienda y de su entorno cercano en la provincia de Colón, Marín señaló que "hasta el momento ve que todo está bien, que todo está tranquilo". Asimismo, confirmó que logró comunicarse con sus allegados: "Todos gracias a Dios también todos se han comunicado y todos están bien".

Marín comentó que este fenómeno tomó por sorpresa a la comunidad, pues las sacudidas telúricas de esa magnitud no son habituales en su región de residencia. La habitante concluyó admitiendo el impacto emocional del evento: "La verdad sí me siento muy asustada, por lo mismo de que nunca habíamos sentido algo así tan fuerte".



Periodistas en Ciudad de Panamá reportan colapso vial y evacuación masiva

Periodistas en la capital panameña informaron sobre la situación en las calles tras el sismo. Leo Grispan, periodista de Radio Panamá, reportó que "las calles de Panamá se encuentran colapsadas, evidentemente, de personas y de automóviles", añadiendo que no se registraron informes oficiales de daños ni réplicas inmediatas.

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Por su parte, la periodista Daxely Delgado indicó que "el tráfico está bastante colapsado debido a que todo el mundo ha bajado de los edificios" y confirmó que no se han presentado informes de fallecidos ni heridos, aunque sí se reportaron deslizamientos en la zona central del país, cercana al epicentro en Tonosí.