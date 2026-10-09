Este es el terremoto más fuerte en los últimos 20 años: director Bomberos de Panamá

El director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, coronel Víctor Raúl Álvarez Villalobos, aseguró que el país experimentó el terremoto más fuerte de las últimas dos décadas, luego del movimiento telúrico que sacudió varias regiones del territorio panameño este viernes.

En entrevista con Meridiano Blu, el oficial entregó un balance preliminar de la emergencia, reportó daños en edificaciones y explicó las medidas adoptadas por los organismos de seguridad para evaluar las afectaciones.

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“Sí le puedo decir con certeza que en los últimos 20 años ha sido el sismo más fuerte que hemos sentido aquí en la ciudad de Panamá”, afirmó Álvarez.

El epicentro del terremoto se ubicó en Tonosí, en la provincia de Los Santos, mientras que las zonas donde se sintió con mayor intensidad incluyeron la península de Azuero, Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.



Por ahora, no hay víctimas mortales

Frente a las consecuencias del terremoto, el director de Bomberos indicó que, en ese momento, las autoridades tenían reportes de afectaciones materiales, pero todavía no contaban con información confirmada sobre víctimas mortales. También señaló que algunas edificaciones, entre ellas hoteles y supermercados en el área de Penonomé, presentaban daños y afectaciones en su infraestructura. Los equipos de emergencia adelantaban recorridos para establecer el alcance de los daños y verificar las condiciones de seguridad de las construcciones.



“Definitivamente que la ciudadanía debe seguir las medidas de seguridad, deben desalojar, no estar bajo estructura, estar en campos abiertos”, recomendó el coronel.

Terremoto de magnitud 8.0 en Panamá Foto: Servicio Geológico Colombiano

Asimismo, hizo un llamado a mantener la calma, evitar permanecer debajo de tendidos eléctricos y permitir que los organismos de socorro desarrollaran sus labores. Como parte de los protocolos de prevención, los centros médicos, las instituciones educativas y otras edificaciones fueron evacuados para reducir los riesgos mientras se verificaban sus condiciones.



Simulacro este viernes

Álvarez también destacó que el Cuerpo de Bomberos venía trabajando desde 2014 en ejercicios de preparación y evacuación. De hecho, explicó que durante la mañana de este viernes se había realizado una práctica interna en las estaciones de bomberos del país, como parte de los preparativos para un simulacro nacional previsto para el martes siguiente. Según el oficial, este entrenamiento permitió poner a prueba los procedimientos de respuesta y evacuar las instalaciones sin mayores inconvenientes cuando se presentó la emergencia.

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Mientras avanzaban las evaluaciones, los equipos de respuesta en Ciudad de Panamá concentraban sus esfuerzos en revisar hospitales, centros educativos y edificios gubernamentales, especialmente aquellos con una alta concentración de personas.