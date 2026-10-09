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En este momento Panamá no necesita ayuda de otros países tras terremoto: Sinaproc

El director del Sistema Nacional de Protección Civil, el cuerpo de emergencias de Panamá, realizó una balance preliminar después de este duro temblor.

Evacuaciones tras terremoto de 8.0 en Panamá.
Evacuaciones tras terremoto de 8.0 en Panamá.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, aseguró que, por el momento, el país cuenta con los recursos necesarios para atender la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió su territorio este viernes.

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En entrevista con Meridiano Blu, el funcionario explicó que las autoridades continúan evaluando los daños y monitoreando las réplicas, mientras concentran sus esfuerzos en las labores de búsqueda y rescate en las regiones más afectadas.

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“En este momento Panamá no necesita ayuda de otros países”, afirmó Smith Gallardo; sin embargo, aclaró que todavía es temprano para descartar esa alternativa y que las autoridades están abiertas a recibir el apoyo ofrecido por otros gobiernos si las evaluaciones posteriores determinan que es necesario.

La declaración se produjo después de que el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, manifestara su disposición a ayudar a Panamá ante las consecuencias del movimiento telúrico.

Terremoto en Panamá, informe del Servicio Geológico Colombiano
Terremoto en Panamá, informe del Servicio Geológico Colombiano
Foto: Servicio Geológico Colombiano

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“Es muy temprano para decirlo. No estamos descartándolo definitivamente, recibimos con mucha anuencia el ofrecimiento”, agregó.

Estructuras afectadas

En cuanto al balance preliminar de la emergencia, Smith Gallardo indicó que todavía no había una verificación de personas afectadas, aunque sí se reportaban daños en estructuras de distintas localidades. Las labores de inspección se concentraban principalmente en la provincia de Veraguas y en el suroeste de Herrera y Los Santos, en la zona central y sur del país.

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El director de Sinaproc detalló que más de 10.000 personas integraban el conjunto de fuerzas y organismos que podían participar en la respuesta a la emergencia, mientras que más de 500 estaban capacitadas para realizar labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

También confirmó que no existía una alerta de tsunami, debido a que el epicentro del sismo se localizó en tierra. Por otra parte, aseguró que el Canal de Panamá continuaba operando con normalidad y que el sistema hospitalario avanzaba en el retorno a sus actividades habituales tras las evacuaciones preventivas.

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Finalmente, Smith Gallardo pidió a la población mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para conocer la evolución de la emergencia.

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