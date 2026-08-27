Terrible accidente de girocóptero en Italia quedó grabado en video: dejó dos muertos

Volar una aeronave ligera, como un girocóptero o un helicóptero, requiere que el piloto mantenga especial atención sobre las condiciones meteorológicas, la visibilidad y los posibles obstáculos presentes en la ruta.

Antes de despegar, también debe planificar el recorrido y revisar la información disponible sobre el terreno, además de identificar estructuras como cables, torres y líneas de transporte que puedan representar un riesgo durante el vuelo.

En zonas montañosas, estas precauciones cobran aún mayor importancia debido a los cambios de clima y visibilidad que pueden presentarse en poco tiempo. Un accidente ocurrido en el norte de Italia volvió a poner de presente estos riesgos, luego de que un girocóptero chocara contra unos cables y terminara incendiándose.

Girocóptero chocó contra cables y cayó cerca de una presa

El accidente ocurrió cerca de la presa Campliccioli, en el valle de Antrona, región de Piamonte, al noroeste de Italia. La aeronave, en la que viajaban dos personas, impactó contra los cables de una instalación de servicio de una compáñía de energía que conecta la zona con Camposecco.

Un girocóptero es una aeronave ligera parecida a un helicóptero. Tiene un rotor superior que gira con el flujo de aire y una hélice que lo impulsa hacia adelante.

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Tras el impacto, el girocóptero se incendió y terminó precipitándose en una zona montañosa cercana a la presa. Los dos ocupantes murieron como consecuencia del accidente.

Los servicios de emergencia, incluidos los bomberos, se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y localizar los restos de la aeronave.

Las autoridades tuvieron que adelantar las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió durante el vuelo y determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis reportadas figura la posibilidad de que las condiciones de visibilidad hayan influido en el siniestro, aunque esta versión todavía debe ser confirmada oficialmente.

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El hecho también generó preocupación debido a que el incendio se produjo en una zona montañosa cercana a la frontera con Suiza. Las autoridades tuvieron que recopilar información para reconstruir el recorrido que hizo el girocóptero antes de impactar contra los cables.