Terror en las alturas: jóvenes quedaron atrapados en juego mecánico en plena tormenta en México

Las atracciones mecánicas son uno de los mayores atractivos de las ferias y parques de diversiones. La adrenalina, la velocidad y la altura hacen que miles de personas disfruten de estas experiencias cada año.

Sin embargo, aunque están diseñadas con medidas de seguridad, no dejan de ser sistemas mecánicos que pueden presentar fallas por diferentes factores, como problemas técnicos, falta de mantenimiento, condiciones climáticas extremas o interrupciones en su funcionamiento.

Precisamente, un incidente ocurrido en México volvió a poner sobre la mesa los riesgos que pueden presentarse cuando una atracción sufre un desperfecto en medio de una situación inesperada. Un video registró los momentos de angustia vividos por varios jóvenes que quedaron atrapados a varios metros del suelo durante una fuerte tormenta.

Jóvenes quedan atrapados en juego mecánico en plena tormenta

El hecho se presentó en la Feria Estatal de León, en el estado de Guanajuato, en el centro de México, cuando una intensa lluvia sorprendió a los asistentes mientras una atracción se encontraba en funcionamiento.

De acuerdo con la información conocida, la tormenta provocó un fallo en la velocidad del juego mecánico, lo que hizo que las sillas suspendidas terminaran chocando entre sí mientras permanecían en el aire.

Las personas que se encontraban en la atracción vivieron momentos de angustia y temor al quedar detenidas en las alturas sin poder descender de inmediato, mientras el fuerte aguacero continuaba cayendo sobre la zona.

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Finalmente, tras varios minutos de incertidumbre, el funcionamiento del juego pudo ser controlado y los ocupantes descendieron de manera segura, sin que se reportaran personas lesionadas.

En las imágenes del incidente se observa cómo sigue girando la atracción mientras personas en el suelo están corriendo para resguardarse de la tormenta.

Así fue el angustiante momento

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En redes sociales comenzó a circular el video del hecho, allí usuarios hicieron todo tipo de comentarios ante el incidente. Así fue el momento en que los jóvenes quedaron atrapados en el juego mecánico.