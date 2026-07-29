Fuerte tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora destruyó un hotel en México

Las tormentas son uno de los fenómenos meteorológicos más impredecibles de la naturaleza. En cuestión de minutos pueden pasar de una lluvia moderada a un episodio de fuertes vientos, descargas eléctricas y precipitaciones intensas capaces de causar graves daños en viviendas, infraestructura y espacios públicos.

Entidades meteorológicas y estudios advierten que el cambio climático está favoreciendo eventos climáticos cada vez más extremos y frecuentes en distintas regiones del mundo.

El aumento de la temperatura global incrementa la energía disponible en la atmósfera, lo que puede traducirse en tormentas más intensas, lluvias torrenciales y ráfagas de viento con mayor capacidad destructiva.

Violenta tormenta causa destrozos en el noroeste de México

Una violenta tormenta sorprendió a los habitantes de Hermosillo, en el estado de Sonora, al noroeste de México, donde las intensas lluvias y las ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora, provocaron importantes daños materiales en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los momentos más impactantes fue captado por ciudadanos que se encontraban en un hotel de la zona. En las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes sociales, se observa cómo la fuerza del viento rompe los grandes cristales de la recepción del establecimiento, mientras las personas que estaban en el lugar buscan protegerse sin encontrar un sitio seguro donde resguardarse.

En la grabación también se observa a un hombre intentando cerrar las puertas de la recepción, pero la fuerza de las ráfagas de viento se lo impide. Al mismo tiempo, en otra parte del establecimiento, varias ventanas aparecen completamente destrozadas, mientras las cortinas se agitan con intensidad por el aire que ingresa desde el exterior.

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A pesar de la magnitud del fenómeno y de los daños ocasionados por los fuertes vientos, las autoridades no reportaron personas heridas como consecuencia de estos hechos.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y buscar refugio en un lugar seguro y resistente. Además, recuerdan que las tormentas pueden intensificarse de forma repentina y alcanzar un poder destructivo difícil de prever, por lo que actuar con precaución es fundamental.

Momento en que el viento destrozó la recepción de un hotel

⛈🇲🇽 ¡Sin lugar para esconderse!: violenta tormenta causa destrozos en el noroeste de México



🌬 Las lluvias intensas y las veloces ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora (km/h) provocaron severos daños materiales en Hermosillo, en el estado de Sonora.



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