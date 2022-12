Theresa May condena “atroz ataque terrorista” en Mánchester

La jefa del Gobierno británico expresó su solidaridad con las víctimas y las familias de los afectados y confirmó que la policía está tratando el incidente como un atentado.



"Estamos trabajando para establecer todos los detalles" de lo ocurrido, dijo May en un comunicado, después de que una explosión sembrara el pánico al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en el estadio Manchester Arena.



El ataque se ha producido a menos de tres semanas de las elecciones generales en el Reino Unido, previstas para el 8 de junio.



El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, envió asimismo sus condolencias a las víctimas.



"Terrible incidente en Manchester. Mis pensamientos están con todos aquellos afectados y con nuestros magníficos servicios de emergencias", afirmó en Twitter el líder de la oposición.



El líder del Partido Liberaldemócrata, Tim Farron, condenó por su parte el "horrible" ataque contra "niños y jóvenes que simplemente estaban disfrutando de un concierto".



"Mi más profunda simpatía con las víctimas y con las familias que han perdido a sus seres queridos, así como con aquellos que están esperando desesperadamente información", dijo Farron.



Entre tanto, el alcalde de Manchester, el laborista Andy Burnham, expresó también sus condolencias a las víctimas de la explosión en el estadio Manchester Arena, y lamentó la que ha sido "una noche terrible".



"Mi corazón está con las familias que han perdido a sus seres queridos y mi admiración con los valientes servicios de emergencias. Ha sido una noche terrible para nuestra gran ciudad", afirmó Burnham en su cuenta personal de Twitter.



"La policía británica me está informando constantemente. Por favor, síganles para tener las últimas noticias. Y por favor, cuídense y cuiden de los que están cerca de ustedes", añadió el regidor.



Las fuerzas del orden han señalado que tratan el incidente en Manchester como un ataque terrorista, aunque todavía no se ha aclarado el origen de las explosiones que se han escuchado en el Manchester Arena, donde esta noche actuaba la cantante estadounidense Ariana Grande ante miles de personas.