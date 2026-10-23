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Tragedia en plena obra: trabajador muere luego de que estructura metálica le cayera encima

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo ocurrió el accidente. Autoridades investigan.

Tragedia en plena obra: trabajador muere luego de que estructura metálica le cayera encima
Cámaras de seguridad captaron el accidente.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Un trabajador de 24 años murió luego de quedar atrapado bajo una pesada estructura metálica mientras realizaba sus labores.

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El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad y las imágenes se difundieron en redes sociales, donde generaron reacciones y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.

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El hecho ocurrió el lunes 19 de octubre, alrededor de las 7:30 de la noche, en una fábrica de acero galvanizado del barrio de Cigir, en el distrito de Kahramankazan, provincia de Ankara, Turquía. La víctima fue identificada como Danyal Can.

Según reportes de medios internacionales, el joven trabajaba junto a otro empleado para colocar una cinta alrededor de una estructura que estaba apilada sobre otras piezas metálicas. Durante el procedimiento, Can se subió sobre el material para facilitar la maniobra, pero al impulsarse con los brazos provocó que la pieza perdiera estabilidad y cayera sobre él.

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Su compañero consiguió apartarse y evitó quedar debajo de la estructura. Tras el accidente, cerca de una decena de trabajadores se acercaron para levantar el pesado elemento e intentar auxiliar a Can. Sin embargo, cuando lograron liberarlo, el joven ya no presentaba signos vitales.

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Las autoridades locales fueron notificadas y acudieron al establecimiento para adelantar los procedimientos correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo. Además, abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido.

Tres personas fueron detenidas tras el accidente

En el marco de las diligencias, las autoridades reportaron la detención de tres personas vinculadas con la operación de la fábrica: el gerente, identificado como E.K., de 44 años; el responsable de producción, R.E., de 33 años; y el capataz, identificado como R.S., cuya edad no fue precisada.

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Hasta el momento, no se conocen detalles concluyentes sobre la situación jurídica de los detenidos ni sobre las posibles responsabilidades individuales en el fallecimiento del trabajador.

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