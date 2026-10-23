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Blu Radio  / Mundo  / Policía murió al caer de una torre de vigilancia en cárcel de Panamá, esto se sabe

Policía murió al caer de una torre de vigilancia en cárcel de Panamá, esto se sabe

De acuerdo con las autoridades, los hechos se ocurrieron el pasado miércoles 21 de octubre, cuando el policía se percató de que un dron sobrevolaba el perímetro del penal.

policía muere en cárcel de panamá.jpg
Policía muere en cárcel de panamá.
Foto: captura de video AIL.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Un trágico hecho ocurrió en Panamá y tiñó de luto a la Policía Nacional de ese país, tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 36 años de edad, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber en una cárcel.

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La víctima fue identificada como el sargento segundo Franklin Fuentes, quien ejercía su cargo dentro del Centro Penitenciario La Joyita, situado en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Pacora, al este de ciudad de Panamá.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron el pasado miércoles 21 de octubre, cuando el sargento Fuentes se percató de que un dron sobrevolaba el perímetro del penal con la intención de introducir objetos ilícitos para los reclusos.

Con el objetivo de neutralizar la amenaza, el agente procedió a subir a una de las torres de vigilancia, la número ocho y fue allí cuando ocurrió el incidente.

Según los reportes oficiales, durante la maniobra para interceptar el aparato, el sargento perdió el equilibrio y cayó al vacío. Aunque fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado de urgencia a un centro médico, los esfuerzos fueron en vano; el uniformado sufrió un paro cardíaco aproximadamente dos horas después del impacto, lo que llevó a su fallecimiento.

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La Policía Nacional del país emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida del sargento Fuentes, quien se encontraba asignado temporalmente al penal, pero estaba adscrito a la Séptima Zona Policial de Los Santos.

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Frente al hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los detalles técnicos del accidente y reforzar los protocolos de seguridad ante la proliferación de drones en los centros penitenciarios del país.

¿Por qué los drones son peligrosos?

Los drones pueden llegar a ser peligrosos debido a varios factores operativos, de seguridad y de uso indebido como los siguientes:

  • Colisiones con aeronaves.
  • Accidentes e impactos en tierra.
  • Riesgos de ciberseguridad.
  • Violación de la privacidad y espionaje.
  • Uso para ataques o actividades ilícitas.

Por lo anterior, cuando las autoridades alertan sobre la presencia de un dron en algún espacio cerrado o privado, lo hacen como un protocolo de seguridad ante una posible amenaza que afectaría el lugar y su funcionamiento.

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*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.

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