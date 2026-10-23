Habla mamá de bebé que despertó tras pasar cinco horas "muerto" en la morgue

Un bebé de 18 meses fue declarado muerto después de sufrir una emergencia por un presunto ahogamiento, pero, cerca de cinco horas más tarde, el personal encargado de recoger su cuerpo descubrió que todavía respiraba. Ahora, su madre recuerda los momentos que precedieron a lo ocurrido y las consecuencias que enfrenta el pequeño.

La historia sucedió en el Centro Médico Mercy Gilbert, en Arizona, Estados Unidos. La madre, Alexus Fiordilino, de 30 años, relató en una entrevista con NBC News que aún piensa en el instante en que abrazó a su hijo Vincent para despedirse y creyó escuchar que respiraba. Sin embargo, el médico que lo atendía, Aryan Toosi, le habría explicado que se trataba de los últimos estertores y que continuar con los intentos de reanimación podía prolongar su sufrimiento.

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En medio de la angustia, la mujer decidió confiar en la explicación del profesional. Según contó, no quería que su hijo padeciera más y creyó que el equipo médico había agotado las posibilidades de salvarlo. Tiempo después, aquella decisión se convertiría en uno de los recuerdos más difíciles de afrontar para la familia.

El menor había sido declarado muerto a las 6:20 p. m. del domingo de la Super Bowl. No obstante, los documentos policiales conocidos posteriormente dejaron constancia de señales que generaron dudas sobre su estado después de esa determinación.



Los testimonios que pusieron en duda el fallecimiento

Los informes señalan que algunos policías presentes en el servicio de urgencias percibieron sonidos que parecían corresponder a respiraciones cuando el niño ya había sido declarado muerto. Uno de los agentes describió haber escuchado un jadeo y aseguró que, al regresar aproximadamente una hora después para tomar fotografías, volvió a notar un movimiento o sonido similar a una exhalación.

Desde el personal de enfermería se planteó otra explicación: esos signos podrían corresponder a respiraciones agónicas, relacionadas con las maniobras de reanimación, el oxígeno administrado o la presión ejercida durante el contacto físico de los familiares con el menor.

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La situación dio un giro cuando el equipo encargado de trasladar el cuerpo llegó a la morgue y advirtió que Vincent seguía respirando. Para entonces, habían pasado alrededor de cinco horas desde la certificación de su muerte.

La familia recibió la noticia de que el niño estaba vivo y necesitaba nuevamente atención hospitalaria. Fiordilino recordó que ella y su esposo rompieron en llanto y gritaron de alivio. Después de creer que habían perdido definitivamente a su hijo, tuvieron que asimilar que aún había una posibilidad de permanecer a su lado.

Mi esposo y yo gritamos de alivio. Estábamos alabando al Señor. Estábamos llorando. Pasar de escuchar que se había ido a enterarnos de que no se ha ido es una sensación indescriptible señaló la madre del menor

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Las circunstancias del caso motivaron cuestionamientos sobre la atención brindada en el hospital. John Brewer, abogado de la madre, anunció su intención de presentar una queja formal contra el médico y la institución.

El jurista considera que los padres recibieron información determinante para decidir si continuaban los esfuerzos por reanimar al niño. Por ello, busca que se examinen las actuaciones del profesional y los procedimientos que condujeron a certificar el fallecimiento.

La defensa de Toosi expresó sus condolencias por la situación y manifestó sus deseos de recuperación para el pequeño. El hospital, a su vez, calificó lo sucedido como desgarrador y afirmó que la seguridad de los pacientes es una prioridad, aunque evitó divulgar información clínica adicional por motivos de privacidad.

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El episodio también tuvo una dimensión legal para los padres. Tras la emergencia, la Policía de Gilbert recomendó considerar cargos por abuso infantil, luego de que la pareja reconociera que había perdido de vista al niño durante una reunión organizada con motivo de la Super Bowl. También admitieron haber consumido marihuana esa mañana.

Finalmente, la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, anunció que no se presentarían cargos contra la pareja.

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Mientras continúan los cuestionamientos sobre lo sucedido en el centro médico, la familia concentra sus esfuerzos en el estado de salud del pequeño. De acuerdo con los reportes publicados, Vincent sufrió una lesión cerebral grave que le ocasiona convulsiones y dificultades para tragar. Además, no puede sentarse ni gatear por sí solo.

El niño ya regresó a casa, donde permanece bajo el cuidado de sus padres y continúa su recuperación.