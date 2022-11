Tribunal de Panamá otorga libertad bajo fianza a Mossack y Fonseca

Un tribunal panameño ordenó la excarcelación bajo fianza de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, detenidos desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó a Efe una fuente judicial.



El Segundo Tribunal Superior de la capital de Panamá, que falló a favor de los socios principales del bufete Mossack Fonseca, emitió una prohibición de salida del país para ambos y pidió una fianza de 500.000 dólares a cada uno, la cual está en proceso de consignación, de acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial (OJ).



Los magistrados Eda Gutiérrez de Jiménez y José Hoo Justiniani, del Segunto Tribunal, argumentaron que la "situación jurídico-penal" de los imputados permite darles el beneficio de la excarcelación, "aunque se les imputa la comisión de un delito grave, que conlleva una posible pena mínima de cinco años de prisión", indicó el OJ.



Mossack y Fonseca fueron implicados en el escándalo "Lava Jato" por la abogada María Mercedes Riaño, quien alega haber sido empleada de la firma en Brasil y supuestamente recibió órdenes de destruir documentos sobre el uso fraudulento de compañías investigadas en el mayor caso de corrupción del país suramericano.



La defensa de Mossack y Fonseca, cuyo bufete es el epicentro de los denominados papeles de Panamá, ha asegurado públicamente que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos con la investigación en Brasil, que sí incluye a Riaño.



Aunque la abogada panameña dice haber recibido órdenes directas de Mossack y Fonseca para sus labores, estos argumentan que solo tenían con ella un acuerdo comercial para que representara a la marca en el país suramericano y que no existe vinculación legal con los servicios que ella ofrecía, sobre todo relacionados a sociedades "offshore".



Mossack, Fonseca, Riaño y el abogado Edison Teano, emplado de la firma, están detenidos en Panamá desde el pasado 9 de febrero acusados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) de blanqueo de capitales, y señalados como una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama "Lava Jato".



La defensa de Mossack y Fonseca había solicitado antes la fianza de excarcelación, pero un tribunal la denegó el pasado 23 de febrero en una resolución que este viernes revocó el Segundo Tribunal Superior del primer distrito judicial de Panamá, de acuerdo con el documento del Órgano Judicial entregado a Efe.



En el caso de Teano, su libertad se había concedido en primera instancia pero fue objeto de una apelación, por lo que está estancada, indicó hoy una fuente del bufete a Efe.



La esposa de Mossack, la jurista Leydelises de Mossack, declaró ayer a Efe que "no ha habido una respuesta que sea suficientemente convincente de las autoridades para mantener a mi esposo, al licenciado (Ramón) Fonseca y al licenciado (Edison) Teano en detención preventiva".



"Nos parece completamente fuera de todo contexto, tanto jurídico como personal, que se les haya decretado la más severa de las medidas cautelares sin que hubiese para ello una acusación en el país (Brasil) donde inició toda esta investigación", cuestionó.



"Hay muchas situaciones que constan dentro del expediente que realmente ponen en tela de duda cómo las autoridades están manejando el tema", añadió, y expresó su "preocupación" porque en Panamá "hay una justicia selectiva".



En el fallo emitido este viernes, el tribunal indicó que "los imputados no pueden desvincularse al proceso, teniendo como garante a su fiador", y que el monto de la fianza podrá ser aumentado, disminuido o cancelado, conforme avance la investigación.