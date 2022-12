Tribunal finlandés concedió prisión preventiva a yihadista que asesinó a dos mujeres

Un tribunal de Turku (Finlandia) decretó hoy prisión preventiva para el yihadista marroquí de 18 años que el pasado viernes asesinó a dos mujeres e hirió a ocho personas con un cuchillo, en el que está considerado el primer ataque terrorista perpetrado en el país nórdico.



El yihadista, identificado como Abderrahman Mechkah, se enfrenta a dos cargos de asesinato y ocho de intento de asesinato con motivaciones terroristas.



Mechkah participó por videoconferencia en la vista judicial celebrada a puerta cerrada, ya que continúa ingresado en un hospital de Turku, donde se recupera de la herida de bala que recibió en un muslo antes de su detención.



Está previsto que hoy se celebren también en el mismo juzgado las vistas preliminares contra otros cuatro ciudadanos marroquíes detenidos tras el ataque, a los que la Policía finlandesa considera cómplices de Mechkah.



Se trata de dos jóvenes de 18 años, uno de 24 y otro de 28 que tenían relación con el autor del apuñalamiento múltiple, aunque las autoridades no han desvelado aún qué grado de implicación tuvieron en el atentado.



La Policía ha solicitado prisión preventiva para los cuatro y ha pedido que se juzgue al menos a tres de ellos por los mismos delitos que a Mechkah.



Asimismo, las autoridades finlandesas han cursado una orden internacional de arresto contra un sexto sospechoso, también de nacionalidad marroquí, que no reside en Finlandia.



Según las autoridades, Mechkah no tenía antecedentes penales en Finlandia, pero uno de sus presuntos cómplices fue condenado en primera instancia por abuso sexual hace menos de un año, cuando tenía 17 años, y se encuentra a la espera de que se celebre el juicio de apelación.



El ataque terrorista se produjo la tarde del pasado viernes en una zona céntrica de la antigua capital finlandesa y se saldó con dos mujeres muertas y ocho heridos, seis de ellas mujeres, por lo que la Policía cree que el yihadista buscó ante todo víctimas femeninas.



