Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas y puentes de Irán si no hay acuerdo

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a subir de nivel en cuestión de horas. A pocos días de que venza el actual cese al fuego, el presidente Donald Trump endureció su discurso y lanzó una dura amenaza en medio de las negociaciones que se retomarán en Pakistán.

El mandatario confirmó que sus delegados viajarán a ese país para una segunda ronda de diálogos con Teherán, en un contexto cargado de señalamientos por supuestas violaciones al acuerdo vigente. El ambiente es de alta presión, con una cuenta regresiva que deja poco margen para alcanzar un consenso.



Trump amenaza con destruir infraestructura clave de Irán

Desde su red social, Trump fue directo y sin matices. "Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos fueron dirigidos contra un buque francés y un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad? Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar".

En ese mismo mensaje, dejó clara su postura frente a un posible fracaso de las conversaciones. Advirtió que Estados Unidos podría atacar "todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes de Irán" si ese país no acepta el acuerdo que ofrece EE.UU. y que aseguró que es "muy justo y razonable".

La presión no se quedó ahí. Trump reforzó su mensaje con una advertencia más amplia: "Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán!".



Donald Trump y estrecho de Ormuz. Foto: AFP, archivo.

Negociaciones en Pakistán, con el reloj en contra

El nuevo encuentro entre delegaciones se realizará en Islamabad, donde ya se activaron medidas de seguridad ante la llegada de los equipos negociadores. La capital paquistaní se convierte nuevamente en escenario de un diálogo que, hasta ahora, no ha dado resultados concretos.

El tiempo es un factor clave. El cese al fuego tiene fecha de vencimiento el 22 de abril, lo que aumenta la presión sobre ambas partes. Trump ya había advertido que no necesariamente extenderá la tregua si no hay avances, lo que abre la puerta a un posible recrudecimiento del conflicto.



El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

El foco de la tensión sigue siendo el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo. Allí se habría registrado el incidente que detonó las nuevas acusaciones.

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Trump cuestionó la versión iraní sobre el cierre del paso. "Es 'extraño' que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz… porque el bloqueo naval estadounidense a las costas iraníes 'ya lo ha cerrado'".

También hizo énfasis en el impacto económico para Teherán: "Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! EE.UU. no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen, ahora mismo, a Estados Unidos, a Texas, Luisiana y Alaska, para cargarse, cortesía de la Guardia Revolucionaria, que siempre quieren ser 'los tipos duros'".

Por ahora, el panorama es incierto. Las declaraciones suben la temperatura mientras las negociaciones intentan avanzar. Los próximos días serán determinantes para saber si se mantiene la tregua o si la situación entra en una nueva fase de confrontación.

