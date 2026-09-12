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Trump dice que querría ver la reunificación de Irlanda y que ocurrirá "tarde o temprano"

El mandatario estadounidense se refirió a sí mismo como "el hombre adecuado" para poner en marcha este eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también "tendrá algo que decir al respecto".

Presidente de EEUU Donald Trump AFP
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que "ocurrirá tarde o temprano".

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En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés) Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: "Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá".

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El mandatario estadounidensese refirió a sí mismo como "el hombre adecuado" para poner en marcha este eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también "tendrá algo que decir al respecto".

"Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?", apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son "gente estupenda" y que tiene amigos "en ambos bandos".

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Foto: AFP

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Posteriormente, en un discurso pronunciado en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, volvió a referirse al tema de la reunificación y aseguró que "no hay una buena respuesta" a esta cuestión.

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"Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, oh, es una buena pregunta, y creo que di una buena respuesta... pero ya leeremos sobre ello mañana", comentó el político republicano.

La isla de Irlanda está dividida en dos partes, la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte, desde 1921, tras décadas de agitación entre nacionalistas y unionistas.

El estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del sangriento conflicto apodado como los 'Troubles', entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se cerró el denominado Acuerdo de Viernes Santo.

Donald-Trump-AFP.jpg
Presidente Donald Trump
Foto: AFP

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Las reacciones a las controvertidas palabras de Trump no han tardado en llegar. Un portavoz de Downing Street (oficina del primer ministro del Reino Unido) aseguró que la cuestión de un referéndum "sobre la frontera" corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y "cuando exista un claro consenso en el país, cuando la opinión pública haya cambiado hasta el punto en el que haya que considerar la propuesta".

En esta hipotética votación, los habitantes de Irlanda del Norte podrían pronunciarse sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido o unirse a la República de Irlanda.

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, dijo que el futuro constitucional del territorio "lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington".

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