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Blu Radio  / Mundo  / Trump propone retirar uranio enriquecido de Irán tras posible acuerdo

Trump propone retirar uranio enriquecido de Irán tras posible acuerdo

Entre estos aspectos, destacó la garantía de que Irán no desarrollaría armamento nuclear, una condición que calificó como prioritaria en cualquier negociación.

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