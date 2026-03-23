Trump propone retirar uranio enriquecido de Irán tras posible acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno contempla la posibilidad de retirar directamente el uranio enriquecido de Irán en caso de concretar un acuerdo entre ambos países. La declaración se produce en medio de un contexto internacional marcado por tensiones recientes y contactos indirectos entre las partes.

Durante una intervención pública, el mandatario explicó que, de alcanzarse un entendimiento, Washington asumiría un papel activo en la gestión del material nuclear. Según indicó, la operación sería directa y ejecutada por Estados Unidos, lo que representaría un elemento central dentro de las condiciones del eventual pacto.

En la misma línea, Trump señaló que su administración ha identificado una serie de avances en las conversaciones, mencionando la existencia de 15 puntos clave que habrían sido acordados o discutidos con Teherán. Entre estos aspectos, destacó la garantía de que Irán no desarrollaría armamento nuclear, una condición que calificó como prioritaria en cualquier negociación.

El planteamiento del mandatario también incluyó referencias al mercado energético. Trump expresó su interés en que el petróleo iraní se incorpore nuevamente a los circuitos internacionales, independientemente de los beneficios económicos que pueda recibir el país productor. En ese sentido, hizo mención a la reciente decisión de permitir temporalmente la comercialización de crudo iraní, como parte de una medida que busca incrementar la disponibilidad global del recurso.



De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es evitar que el petróleo permanezca almacenado sin uso, favoreciendo su circulación en el sistema energético mundial. Esta postura se enmarca en un escenario donde los precios del combustible han experimentado variaciones significativas debido a las tensiones geopolíticas en la región.

Sin embargo, desde Irán han surgido versiones distintas sobre el estado de las conversaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, desmintió que existan negociaciones directas en curso con Estados Unidos. Según explicó, lo que sí se ha producido es el intercambio de mensajes a través de países intermediarios, en los que Washington habría manifestado su interés en abrir un canal de diálogo.

El funcionario iraní indicó que su país ha respondido a estas comunicaciones conforme a sus principios, sin confirmar la existencia de un proceso formal de negociación. Esta diferencia en las versiones refleja la complejidad del escenario diplomático actual.

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El contexto en el que se producen estas declaraciones está marcado por una escalada reciente en la región. A finales de febrero, fuerzas de Estados Unidos e Israel llevaron a cabo operaciones militares contra territorio iraní, con el objetivo declarado de neutralizar amenazas estratégicas. Estas acciones provocaron una respuesta por parte de Teherán, que incluyó el lanzamiento de misiles y drones hacia objetivos vinculados a sus adversarios.

Las consecuencias del conflicto han sido significativas en términos humanos y materiales, con miles de infraestructuras afectadas y un alto número de personas heridas. Además, la situación ha tenido impacto en rutas clave para el comercio energético, como el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito se ha visto restringido, generando efectos en el mercado global.

En este escenario, las declaraciones de Trump sobre un posible acuerdo y la gestión del uranio enriquecido introducen un nuevo elemento en el desarrollo de la crisis, mientras continúan las tensiones y los contactos diplomáticos en la región.

