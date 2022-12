Trump se disculpa por retuitear video de grupo de ultraderecha británico

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió disculpas en una entrevista de la televisión británica ITV difundida este viernes por retuitear unos videos antimusulmanes de un grupo de extrema derecha británico que crearon tensiones con Londres.

"No sabía quiénes eran", dijo sobre Britain First y sus videos antimusulmanes, antes de añadir: "Si usted me dice que son gente racista horrible, ciertamente me gustaría disculparme".

"Hice un retuit. Cuando haces esos retuits puedes causar problemas porque nunca sabes quién los inició", argumentó el presidente en la entrevista con el periodista británico Piers Morgan, realizada el jueves en Davos (Suiza), donde asiste al Foro Económico Mundial.

Morgan acusó al inquilino de la Casa Blanca de causar "una gran angustia y enfado en mi país, porque Britain First son esencialmente un montón de racistas, fascistas".

"No lo sabía", respondió el presidente, según extractos de esta entrevista que se emitirá integralmente el domingo por la noche.

Trump redifundió esos videos a finales de noviembre, provocando los reproches de la primera ministra británica Theresa May, que tildó la maniobra de "error", a lo que el presidente estadounidense respondió invitándola a meterse en sus asuntos.

"Tenemos una gran relación aunque mucha gente cree que no", explicó Trump sobre May, "está haciendo un gran trabajo".

"Soy un gran admirador de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Escocia", una región donde nació su madre y donde tiene campos de golf, aseguró el presidente.

El incidente de noviembre puso en duda de nuevo, entre la opinión pública británica, la conveniencia de invitar a Trump a una visita de Estado, la más alta protocolariamente hablando y que debería producirse este año.

"No me importa", respondió, cuando se le planteó que había británicos descontentos con la invitación e incluso llamamientos a prohibirle la entrada. "Creo que a mucha gente en su país le gusta lo que defiendo, defiendo fronteras fuertes".