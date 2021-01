Trump tiene los códigos de armas nucleares; aún puede hacer cualquier tontería: congresista de EEUU

El congresista estadounidense Luis Correa, en entrevista con BLU Radio, dijo que nadie se imaginó que el presidente de su país, Donald Trump , llegara al punto de incitar a sus seguidores a actuar como lo hicieron este miércoles en Washington.

“Presentíamos que Trump no quería dejar el puesto de presidente. Sabíamos que iba a hacer algo, pero no imaginábamos lo que hizo”, expresó.

Añadió que, con sus palabras, Trump encendió una botella de gasolina con las consecuencias que todos conocemos: cuatro muertos y una democracia desestabilizada.

No es un terrorista, es un presidente de Estados Unidos que estuvo con los terroristas añadió.

El representante por California lamentó la muerte de cuatro personas en esos hechos, pero dijo que la situación pudo haber sido peor.

“Hubo cuatro muertos, pero fácil pudieron haber sido 300 muertos. Pudo haber sido una noche de sangre. Perdimos solo cuatro vidas, pero si los guardias disparan hoy tuviéramos una guerra civil en Estados Unidos ”, añadió,

Correa agregó que aún le preocupa lo que Trump pueda hacer para continuar en la Casa Blanca y fue más allá al afirmar que hasta puede usar las armas nucleares.

“Ya hemos visto que otras personas pierdan la vida. No tengo confianza porque él no entiende qué es la democracia. Me preocupa que en su estado mental haga una tontería. Hace varias semanas quería atacar a Irán. En estas semanas que vienen sabrá Dios que hará. Este señor tiene los códigos de las armas nucleares y esto nos tiene muy molestos”, dijo.

En cuanto a que Trump sea destituido en las próximas horas, Correa dijo que esta, podría ser una posibilidad que podría tomarse.

El Congreso estadounidense ratificó este jueves el resultado de las elecciones de noviembre, y el presidente saliente se comprometió finalmente con una "transición ordenada" del poder al mandatario electo, Joe Biden.

El Congreso que validó la victoria de Biden no era el mismo que se había reunido catorce horas antes para empezar a contar los votos electorales de cada estado en los comicios de noviembre, como demostraron los destrozos en la sede de la Cámara de Representantes.