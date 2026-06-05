TV Azteca responde a Sheinbaum: “Quieren callar todas las verdades que les incomodan”

La confrontación entre el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y TV Azteca continúa escalando. En entrevista cen Mañanas Blu con Néstor Morales, Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, aseguró que las críticas emitidas por la cadena han provocado una reacción hostil por parte del Ejecutivo mexicano, al que acusó de buscar limitar el debate público y desacreditar a los medios que cuestionan su gestión.

Durante la conversación, Pascoe sostuvo que la relación con el Gobierno federal atraviesa uno de sus momentos más tensos. Según el directivo, la administración de Sheinbaum pretende desacreditar las voces críticas en lugar de responder a los señalamientos periodísticos.

“Lo que quieren es callar todas las verdades que les incomodan y no tener un debate público honesto y franco ni con los medios ni con la ciudadanía”, afirmó Pascoe al ser consultado sobre el origen de la disputa.

El periodista señaló que TV Azteca ha mantenido una línea editorial crítica frente a diversos temas relacionados con la seguridad, la corrupción y el crimen organizado en México. “Tenemos un país que está repleto de circunstancias de inseguridad, de corrupción, crimen organizado metido en los más altos niveles del gobierno de la presidenta”, aseguró.



Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AFP

Al ser interrogado sobre los hechos concretos que habrían generado la molestia de la mandataria, Pascoe mencionó investigaciones relacionadas con figuras cercanas al actual Gobierno. Entre ellas destacó reportajes sobre Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la Presidencia y exresponsable de Comunicación Social durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hay una serie de investigaciones que tenemos sobre Jesús Ramírez Cuevas (...) vinculadas con huachicol fiscal y otras circunstancias de delincuencia organizada en donde lo hemos ido exponiendo”, declaró.

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Pascoe también defendió el trabajo periodístico realizado por la televisora y cuestionó las acusaciones de desinformación provenientes del Gobierno. “Cada vez que dicen que mentimos, esto es muy importante, porque los presidentes salen y acusan a los medios críticos de mentir, pero nunca ofrecen una sola prueba. No hay una sola prueba en donde ella refute con hechos que está mal lo que estamos diciendo”, sostuvo.

Respecto a las consecuencias que ha tenido la campaña impulsada por la presidenta contra TV Azteca, el directivo afirmó que la respuesta del público ha favorecido a la empresa. Según explicó, la audiencia de sus espacios informativos ha aumentado en los últimos meses.

“Cuando te dicen que no hagas algo, normalmente vas y lo haces. Por suerte, nuestras audiencias están creciendo cotidianamente”, aseguró. Además, señaló que la cadena se ha consolidado como “un referente crítico que se sostiene sobre sus palabras”.

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Sobre el ambiente que enfrentan los periodistas de la televisora en las calles, Pascoe reconoció que existe un contexto de polarización política, aunque aseguró que los reporteros continúan desempeñando su labor con respaldo ciudadano. “Nuestros periodistas y reporteros están en una circunstancia de mucho respeto y mucha credibilidad frente a la sociedad”, afirmó.

La entrevista también abordó el futuro político de Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca. Aunque Pascoe evitó confirmar una eventual candidatura presidencial, señaló que el empresario ha manifestado públicamente que no tiene interés inmediato en competir por la Presidencia, aunque no descartó reflexionar sobre esa posibilidad en el futuro.