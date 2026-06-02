Claudia Sheinbaum compra teoría de Petro sobre "fraude" en elecciones: pide respetar vountad popular

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su respaldo público a las denuncias del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum validó las tesis de fraude que Petro ha sostenido, sumándose a la petición de una investigación exhaustiva sobre la limpieza de los comicios.

El respaldo a la narrativa de Petro y Cepeda

La mandataria mexicana no solo se alineó con las quejas del ejecutivo colombiano, sino que admitió abiertamente su cercanía ideológica con los protagonistas de la contienda actual. Al ser cuestionada sobre el proceso electoral que enfrentan Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, Sheinbaum fue enfática en la necesidad de analizar las denuncias de irregularidades.



Textualmente, la presidenta declaró: "Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo que no fue una un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular".

El espejo histórico del fraude en México

La postura de Sheinbaum ha sido interpretada como una continuación de la línea política de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien históricamente ha cuestionado la legitimidad de los procesos electorales en México. Hay que decir que López Obrador sostuvo durante años haber sido víctima de fraude en 2006 y 2012, llegando a proclamarse "presidente legítimo" tras la victoria de Felipe Calderón.

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Petro denunció una supuesta discrepancia de 800,000 personas entre dos censos electorales, Cepeda se habría arrepentido de sus afirmaciones iniciales sobre los 885,000 votos en disputa con el fin de aceptar el resultado electoral.

"Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, 150.000 y 200.000 pesos el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos", expresó Petro en un largo mensaje en X, sin dar detalles sobre las acusaciones.

En las elecciones, De La Espriella, fue el más votado, con 10,3 millones de papeletas, y disputará la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones de votos.

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En su escrito, Petro aseguró que, a pesar "de las debilidades de la campaña progresista" del senador Cepeda, van "a ganar y derrotar al fascismo". "Se necesitan tres millones de votos más (...) A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular los que serán enfrentados con violencia, las mafias armadas ya han hecho eso recientemente", señaló el presidente.

Escuche aquí el informe: