Un caza F-16 de Estados Unidos se estrelló en una base militar en Alemania: piloto sobrevivió

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrelló este martes en la base estadounidense de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, un incidente en el que el piloto pudo salvarse y cuya causa está siendo investigada.

La oficina de comunicación de la base informó en un comunicado de que el caza F-16 Fighting Falcon se estrelló aproximadamente a las 14.30 hora local (12.30 GMT).

El piloto se eyectó de forma segura y recibe atención médica, agregó la Fuerza Aérea de la base estadounidense.

De momento se desconoce la causa del incidente, que está siendo investigada, indicó además.



El distrito de Bitburg-Prüm, en el que se encuentra el municipio de Spangdahlem, informó por su parte en otro comunicado que, tras el accidente de la aeronave intervinieron efectivos de los servicios de protección contra incendios y de protección civil.

La base aérea existe desde mediados de los años cincuenta y tiene uno de los aeropuertos militares más importantes de EE.UU. en Europa.

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La 52ª agrupación de cazas de Spangdahlem está integrada por aproximadamente 5.000 efectivos militares y civiles, distribuidos en nueve unidades geográficamente separadas y trece instalaciones ubicadas en cinco países diferentes.

Los cinco grupos que componen el ala son responsables de las operaciones, el mantenimiento, el apoyo a las misiones, las operaciones médicas y el mantenimiento de municiones.