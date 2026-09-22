En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Cholo'
Incendio en Villa de Leyva
Chaparral
Plan de choque en salud

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un caza F-16 de Estados Unidos se estrelló en una base militar en Alemania: piloto sobrevivió

Un caza F-16 de Estados Unidos se estrelló en una base militar en Alemania: piloto sobrevivió

Tras el accidente de la aeronave intervinieron efectivos de los servicios de protección contra incendios y de protección civil.

Caza f16.jpg
Caza F16, referencia.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Un caza F-16 de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrelló este martes en la base estadounidense de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, un incidente en el que el piloto pudo salvarse y cuya causa está siendo investigada.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La oficina de comunicación de la base informó en un comunicado de que el caza F-16 Fighting Falcon se estrelló aproximadamente a las 14.30 hora local (12.30 GMT).

Últimas noticias

trump-afp.jpg
Mundo

Trump amenaza ante la ONU con usar "poderío militar" en América Latina

El presidente Donald Trump habla durante la 81.ª sesión de las Naciones Unidas (ONU).
Mundo

Cuba "caerá", Donald Trump lanza fuerte advertencia a la isla en su discurso en la ONU

El piloto se eyectó de forma segura y recibe atención médica, agregó la Fuerza Aérea de la base estadounidense.

De momento se desconoce la causa del incidente, que está siendo investigada, indicó además.

El distrito de Bitburg-Prüm, en el que se encuentra el municipio de Spangdahlem, informó por su parte en otro comunicado que, tras el accidente de la aeronave intervinieron efectivos de los servicios de protección contra incendios y de protección civil.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La base aérea existe desde mediados de los años cincuenta y tiene uno de los aeropuertos militares más importantes de EE.UU. en Europa.

Publicidad

La 52ª agrupación de cazas de Spangdahlem está integrada por aproximadamente 5.000 efectivos militares y civiles, distribuidos en nueve unidades geográficamente separadas y trece instalaciones ubicadas en cinco países diferentes.

Los cinco grupos que componen el ala son responsables de las operaciones, el mantenimiento, el apoyo a las misiones, las operaciones médicas y el mantenimiento de municiones.

Relacionados

Noticias Internacionales

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad