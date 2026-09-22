Cuba "caerá": Donald Trump lanza fuerte advertencia a la isla en su discurso en la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes ante la Asamblea General de la ONU que Cuba "caerá", sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno quiere un "cambio fundamental" en la isla.

"El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. [Cuba] caerá", declaró el presidente estadounidense.

Canciller cubano acusa de Trump de decir "falsedades" sobre la isla en la ONU

En ese sentido, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vertió "calumnias" y "falsedades" sobre la isla este martes ante la Asamblea General de la ONU para socavar su soberanía, en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.



"El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano", escribió Rodríguez en X.

"Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en ONU y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho", agregó el diplomático, que encabeza la delegación cubana para los debates en ONU.