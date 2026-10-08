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Blu Radio  / Mundo  / Una persona resultó herida en incidente donde están involucrados agentes del ICE en Nueva York

Una persona resultó herida en incidente donde están involucrados agentes del ICE en Nueva York

La Policía de Nueva York señaló que no estuvo involucrada en el incidente ni se encontraba en la escena en el momento del tiroteo.

Agente del ICE.jpg
Agente del ICE.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Una persona resultó herida este jueves en el barrio de Marble Hill, en Nueva York, en un incidente en el que estarían involucrados agentes del ICE, informó la Policía de Nueva York (NYPD).

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La New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (20:00), señaló la NYPD a través de X. La persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica, agregó la institución.

La Policía de Nueva York señaló que no estuvo involucrada en el incidente ni se encontraba en la escena en el momento del tiroteo.

La NYIC reclamó una investigación inmediata y la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.

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El presidente y director ejecutivo de la NYIC, Murad Awawdeh, pidió que se depuren responsabilidades si se determina que los agentes utilizaron una fuerza excesiva y reclamó mayor transparencia sobre el incidente.

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Marble Hill es un barrio pequeño situado en el extremo norte de Manhattan, aunque el NYPD lo identificó en su comunicado como parte del Bronx.

Nueva York es una ciudad "santuario" para los inmigrantes, por lo que las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración, aunque estas pueden realizar sus propias operaciones en la ciudad.

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