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Blu Radio  / Mundo  / Video capta momento en que misil impacta al lado de periodista en plena transmisión en Líbano

Video capta momento en que misil impacta al lado de periodista en plena transmisión en Líbano

Un reportero y su camarógrafo fueron alcanzados por esquirlas tras una explosión cercana mientras cubrían la ofensiva. Ambos fueron trasladados a un hospital y se encuentran fuera de peligro.

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