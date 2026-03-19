Video capta momento en que misil impacta al lado de periodista en plena transmisión en Líbano

Un video que circula en redes sociales dejó en evidencia el momento exacto en que un equipo periodístico estuvo a punto de ser alcanzado por un misil mientras realizaba una transmisión en vivo en el sur del Líbano. En las imágenes se observa cómo la explosión ocurre a pocos metros del lugar donde se encontraban, interrumpiendo de manera abrupta el reporte desde una zona afectada por los recientes enfrentamientos.

El hecho involucra al periodista británico Steve Sweeney y su camarógrafo, quienes resultaron heridos tras el impacto de un proyectil israelí que cayó a pocos metros de donde realizaban la cobertura periodística.

Ambos fueron alcanzados por esquirlas producto de la explosión, aunque, según los reportes iniciales, lograron sobrevivir de manera milagrosa y fueron trasladados de inmediato a un centro médico cercano para recibir atención.



Este es el video

De acuerdo con la información difundida por la cadena rusa RT, el equipo se encontraba transmitiendo en directo desde una zona cercana a una base militar cuando ocurrió el ataque. En ese momento, los periodistas estaban dentro de un vehículo y se disponían a cruzar un puente ubicado en las inmediaciones del área objetivo de una ofensiva militar en curso.



El ataque se produce en medio de la escalada de operaciones del Ejército de Israel en el sur del Líbano, dirigidas contra posiciones de la organización Hezbolá, en una ofensiva que ha dejado un alto número de víctimas y ha provocado el desplazamiento de miles de personas.

Minutos antes del impacto, el comunicador había estado reportando sobre la crítica situación humanitaria que se vive en la zona, advirtiendo que la crisis se agrava cada día. Según su reporte, miles de civiles permanecen en las calles, en vehículos o en refugios improvisados que ya no dan abasto ante la magnitud del desplazamiento.

El conflicto en la región continúa dejando cifras preocupantes. Autoridades locales han informado que la oleada de bombardeos y operaciones terrestres ha dejado más de 900 muertos, en medio de un intercambio de ataques que se intensificó tras el lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés.

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La situación también ha afectado a la capital, donde el Ejército israelí ha mantenido bombardeos sobre zonas del centro de Beirut, provocando el colapso de edificios y generando alarma entre la población civil. Estas acciones han sido descritas como algunas de las más intensas registradas en décadas.

En paralelo, continúan las operaciones terrestres en el sur del país, incluyendo ataques sobre infraestructura estratégica como el puente Zrarieh, señalado por las fuerzas israelíes como una vía utilizada por Hezbolá para sus movimientos.