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Video captó el aterrador tornado que apareció junto a una autopista y desató el caos

El potente tornado se desplazó cerca de una importante autopista en Estados Unidos, lo que generó preocupación entre conductores y habitantes que estaban cerca del fenómeno meteorológico.

tornado.jpg
Aterrador tornado que apareció junto a una autopista.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Los tornados son uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos e impredecibles que existen. En cuestión de minutos pueden formarse, cambiar de dirección y causar graves daños a su paso, poniendo en riesgo a quienes se encuentran cerca.

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Debido a la fuerza de sus vientos, estos eventos son capaces de arrancar árboles, destruir estructuras y generar situaciones de emergencia en carreteras y zonas pobladas.

Precisamente, un impactante video que circula en redes sociales mostró el momento en que un potente tornado se desplazó cerca de una importante autopista en Estados Unidos, lo que generó preocupación entre conductores y habitantes que estaban cerca del fenómeno meteorológico.

Video captó aterrador tornado que apareció junto a autopista

Las imágenes registraron cómo el enorme embudo avanzaba con fuerza por el estado de Illinois, mientras levantaba polvo y escombros a su paso. El tornado pasó muy cerca de la autopista I-70, una de las principales vías de la región, dejando desastres a su paso.

De acuerdo con los reportes preliminares, el condado de Effingham fue una de las áreas más afectadas por la tormenta. Las autoridades informaron que el tornado provocó daños importantes en distintos sectores, aunque continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total de las afectaciones.

Los videos compartidos en plataformas digitales muestran la gran dimensión del fenómeno y la rapidez con la que se desplazó.

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Estados Unidos es uno de los países donde se registran más tornados cada año, especialmente durante las temporadas de tormentas severas. Por esta razón, las autoridades suelen emitir alertas tempranas para que la población pueda resguardarse y reducir los riesgos.

Recomendaciones ante un tornado

Si las autoridades emiten una alerta por tornado o se observa la presencia de uno en las cercanías, es recomendable:

  • Buscar refugio inmediatamente en una construcción sólida.
  • Dirigirse a un sótano o a una habitación interior sin ventanas.
  • Mantenerse alejado de puertas, ventanas y objetos que puedan salir proyectados.
  • Si se encuentra conduciendo, buscar refugio en un edificio cercano y seguro.
  • Permanecer atento a las indicaciones de las autoridades y a los reportes meteorológicos.
  • Tener preparado un kit de emergencia con agua, linterna, baterías y documentos importantes.
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