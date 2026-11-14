Video: lanzaron una moneda al aire para elegir alcalde con el tradicional “cara o sello”

Una moneda terminó definiendo quién ocupará la Alcaldía de un pequeño municipio peruano, luego de que dos candidatos obtuvieran exactamente la misma cantidad de votos en las elecciones municipales. La particular decisión se produjo en Conima, una localidad de la región de Puno, donde el resultado electoral tuvo que resolverse mediante un cara y sello.

El protagonista de este desenlace fue Rubén Quispe, candidato del partido Somos Perú, quien consiguió la victoria frente a su contendor Salomino Mamani, de la colectividad País para Todos. Ambos habían registrado 671 votos, de acuerdo con el resultado del conteo oficial de las actas electorales.

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La situación llamó la atención porque, después de contabilizar el 100 % de las mesas de votación, las autoridades no encontraron diferencias entre los resultados de los dos aspirantes. Ante la igualdad, fue necesario aplicar el mecanismo establecido en la legislación peruana para estos casos.

¿Por qué una moneda definió al alcalde de Conima?

El empate registrado en las elecciones municipales llevó a las autoridades electorales a recurrir al azar para determinar al ganador. Según informó el Jurado Electoral Especial de Huancané, la normativa peruana contempla un sorteo como procedimiento para resolver los resultados electorales cuando dos candidatos obtienen la misma cantidad de votos.

Para realizarlo, los participantes pueden escoger entre utilizar una moneda o recurrir a bolillas. En esta ocasión, el mecanismo seleccionado fue el tradicional lanzamiento de una moneda al aire, una alternativa que permitió poner fin a la igualdad en las urnas.

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Un funcionario del Jurado Electoral fue el encargado de realizar el procedimiento. La moneda utilizada fue de un sol y el resultado favoreció a Rubén Quispe, quien había escogido previamente la opción de sello.

De esta manera, el candidato de Somos Perú quedó como ganador de la contienda electoral, mientras que Salomino Mamani no consiguió quedarse con el cargo después de obtener exactamente el mismo respaldo en las urnas.

🇵🇪 | Perú elige alcalde lanzando una moneda al aire



En las elecciones municipales en la pequeña localidad peruana de Conima, dos candidatos obtuvieron exactamente el mismo número de votos —671 cada uno—.



Un conteo de votos regular no pudo determinar al ganador, por lo que el… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 10, 2026