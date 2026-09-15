Video: momentos de terror vivieron pasajeros de un Boeing 737 tras emergencia en pleno vuelo

Un vuelo de la aerolínea iraní Sepehran Airlines protagonizó momentos de tensión poco después de despegar del Aeropuerto de Mashhad, en Irán. La aeronave, un Boeing 737, tuvo que regresar al aeropuerto de origen mientras los pasajeros reaccionaban con preocupación ante lo que estaba ocurriendo.

Videos grabados desde el interior de la cabina muestran el nivel de tensión que se vivió durante el episodio. En las imágenes aparecen pasajeros alterados y algunos de ellos gritando oraciones mientras enfrentaban la emergencia.

El avión tenía como destino la ciudad de Kermanshah, pero el recorrido tuvo que ser interrumpido después de que, según los reportes incluidos en la información disponible, se produjera un problema poco después del despegue.

¿Qué ocurrió con el Boeing 737 de Sepehran Airlines?

De acuerdo con los reportes, uno de los neumáticos de la aeronave habría explotado poco después de que el avión abandonara la pista. Posteriormente, se habrían registrado daños en uno de los motores.

La situación provocó fuertes vibraciones a bordo, que también quedaron registradas en las grabaciones realizadas por los pasajeros. Estas vibraciones fueron de tal intensidad que algunos paneles del interior de la cabina terminaron desprendiéndose.

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El episodio llevó a la tripulación a tomar la decisión de regresar al Aeropuerto de Mashhad, desde donde había partido el vuelo.

¿Cómo terminó la emergencia durante el vuelo?

Mientras la aeronave regresaba al aeropuerto, los pasajeros permanecieron en medio de un ambiente de temor. Las imágenes difundidas muestran a varias personas reaccionando ante las vibraciones y los daños visibles dentro de la cabina.

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Algunos pasajeros fueron grabados rezando y expresando su miedo ante la posibilidad de que el avión pudiera estrellarse.

Finalmente, el Boeing 737 de Sepehran Airlines consiguió regresar a Mashhad y aterrizar sin que se reportaran personas heridas, de acuerdo con la información suministrada.