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Blu Radio  / Mundo  / Video: motociclista huyó de la Policía y dejó caer a su esposa en pleno retén

Video: motociclista huyó de la Policía y dejó caer a su esposa en pleno retén

El hombre esquivó en varias ocasiones a los uniformados durante un retén y aceleró para escapar, mientras los agentes auxiliaban a la mujer que cayó de la motocicleta.

Motociclista en la carretera.
Motociclista en la carretera. Foto de referencia tomada del banco de imágenes gratis Magnific.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Un motociclista protagonizó una escena insólita durante un retén policial, luego de intentar evadir a los uniformados que realizaban un control de rutina. En medio de la maniobra para escapar, su esposa cayó de la motocicleta y quedó tendida en el suelo, mientras el hombre continuó su recorrido para evitar ser detenido.

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El episodio quedó registrado en un video que circula en redes sociales y muestra cómo el conductor esquiva a los policías en repetidas ocasiones. La situación tomó un giro inesperado cuando la mujer perdió el equilibrio y cayó al pavimento, sin que su acompañante se detuviera a auxiliarla.

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Mientras el motociclista aceleraba para alejarse del lugar, los agentes reaccionaron rápidamente para atender a la mujer. Uno de los uniformados, precisamente aquel al que el conductor había esquivado durante su intento de fuga, se acercó para ayudarla a levantarse.

Las imágenes muestran a la mujer en el suelo durante unos segundos, mientras los policías intervienen para prestarle ayuda. La escena también evidencia la reacción del conductor, quien optó por continuar la huida en lugar de detenerse para comprobar el estado de su acompañante.

¿Qué pasó durante el retén policial en India?

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El incidente ocurrió en India, país donde se presentan situaciones en las que algunos motociclistas intentan escapar de los controles policiales y realizan maniobras para evitar detenerse ante los requerimientos de las autoridades.

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El tránsito en el país asiático es altamente complejo por la convivencia de distintos tipos de vehículos en las vías. Camiones, automóviles, motocicletas y bicicletas comparten el espacio con peatones y animales, lo que plantea dificultades para la circulación y el cumplimiento de las normas.

En ese escenario, los controles de rutina forman parte de las labores policiales para vigilar el tránsito. Sin embargo, el elevado volumen de vehículos y las conductas de algunos conductores pueden dificultar los procedimientos.

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En el caso registrado en video, el intento de evadir a los uniformados terminó con la caída de la acompañante, quien tuvo que recibir ayuda de los mismos policías que el conductor intentaba evitar.

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