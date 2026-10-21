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Blu Radio  / Mundo  / Trump elogió a Abelardo De La Espriella y celebró giro a la derecha en Suramérica

Trump elogió a Abelardo De La Espriella y celebró giro a la derecha en Suramérica

El gobernante norteamericano hizo un énfasis especial en la figura del presidente colombiano, a quien denominó "El Tigre", detallando los motivos de su simpatía hacia él.

El presidente Donald Trump hace un gesto tras pronunciar un discurso en Tennessee.
El presidente Donald Trump hace un gesto tras pronunciar un discurso en Tennessee. Foto AFP.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 21 de oct, 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar públicamente el reciente viraje político de los gobiernos de Sudamérica hacia la derecha y la alineación que estos mantienen con su administración.

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Durante sus declaraciones emitidas desde Washington, el mandatario estadounidense celebró los triunfos electorales de sus aliados en la región y aprovechó la oportunidad para reiterar sus elogios hacia el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, recordando el apoyo mutuo desde la contienda electoral.

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Un espaldarazo a los aliados hemisféricos y el triunfo electoral

El jefe de Estado norteamericano resaltó que la mayoría de los mandatarios que han asumido el poder en América del Sur se muestran cercanos a la Casa Blanca y, en particular, a la administración Trump. El presidente estadounidense enfatizó el desempeño favorable de las opciones políticas que apoyó en el entorno suramericano.

Al referirse a la victoria de estas corrientes en la región y al nuevo liderazgo colombiano, el gobernante estadounidense declaró de manera textual:

"Yo respaldé a muchas personas en Sudamérica, todos y cada uno de los que respaldé, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, el tigre. Ganaron".

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"Es un tipo duro": las palabras directas de Trump sobre "El Tigre"

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El gobernante norteamericano hizo un énfasis especial en la figura del presidente colombiano, a quien denominó "el tigre", detallando los motivos de su simpatía hacia él. De acuerdo con Trump, la lealtad y el respaldo demostrados durante el proceso electoral constituyen un factor clave en la relación de afinidad entre ambos líderes.

El mandatario estadounidense reiteró su aprecio por De La Espriella a través de estas palabras: "Lo llaman el tigre por una razón. Es un tipo duro. Siempre fue un seguidor de Trump. Y cuando yo le gusto a alguien, esa gente me gusta a mí".

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Estas afirmaciones confirman el reconocimiento otorgado a De La Espriella, quien respaldó activamente a Trump durante su campaña.

Escuche aquí el informe:

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