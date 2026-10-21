Trump elogió a Abelardo De La Espriella y celebró giro a la derecha en Suramérica

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a destacar públicamente el reciente viraje político de los gobiernos de Sudamérica hacia la derecha y la alineación que estos mantienen con su administración.

Durante sus declaraciones emitidas desde Washington, el mandatario estadounidense celebró los triunfos electorales de sus aliados en la región y aprovechó la oportunidad para reiterar sus elogios hacia el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, recordando el apoyo mutuo desde la contienda electoral.

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Un espaldarazo a los aliados hemisféricos y el triunfo electoral

El jefe de Estado norteamericano resaltó que la mayoría de los mandatarios que han asumido el poder en América del Sur se muestran cercanos a la Casa Blanca y, en particular, a la administración Trump. El presidente estadounidense enfatizó el desempeño favorable de las opciones políticas que apoyó en el entorno suramericano.

Al referirse a la victoria de estas corrientes en la región y al nuevo liderazgo colombiano, el gobernante estadounidense declaró de manera textual:



"Yo respaldé a muchas personas en Sudamérica, todos y cada uno de los que respaldé, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es genial, el tigre. Ganaron".

"Es un tipo duro": las palabras directas de Trump sobre "El Tigre"

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El gobernante norteamericano hizo un énfasis especial en la figura del presidente colombiano, a quien denominó "el tigre", detallando los motivos de su simpatía hacia él. De acuerdo con Trump, la lealtad y el respaldo demostrados durante el proceso electoral constituyen un factor clave en la relación de afinidad entre ambos líderes.

El mandatario estadounidense reiteró su aprecio por De La Espriella a través de estas palabras: "Lo llaman el tigre por una razón. Es un tipo duro. Siempre fue un seguidor de Trump. Y cuando yo le gusto a alguien, esa gente me gusta a mí".

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Estas afirmaciones confirman el reconocimiento otorgado a De La Espriella, quien respaldó activamente a Trump durante su campaña.

Escuche aquí el informe: