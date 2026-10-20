De La Espriella buscaría reactivar construcción de megacárcel en el Atlántico: más de 11.000 presos

El presidente Abelardo De La Espriella tendría entre sus planes reactivar la reconstrucción de la megacárcel El Tiestal en Candelaria, Atlántico, un proyecto que desde 2019 está frenado.

Así lo dio a entender a través de una historia publicada en redes sociales, donde en un video se le ve tener una presentación sobre los detalles del proyecto y avances a la fecha de la iniciativa, que albergaría cerca de 11.560 privados de la libertad.

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La publicación la acompañó con la frase “Trabajando en la estructuración y consolidación del proyecto de construcción de megacárceles en Colombia”.

En el video se ve también al presidente De La Espriella revisar lo que serían planos de la obra y se sumaría a sus iniciativas para aumentar las instalaciones del sistema penitenciario.



El proyecto de construir una megacárcel en el Atlántico se remonta a 2019, cuando la Gobernación adquirió este terreno de aproximadamente 40 hectáreas en el predio El Tiestal, por cerca de $2.500 millones por el lote.

Allí, en un inicio, se proyectaba levantar un complejo penitenciario con capacidad para unos 5.000 internos, con el propósito de contribuir a reducir el hacinamiento carcelario.

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Sin embargo, la iniciativa no llegó a materializarse. El proyecto enfrentó el rechazo de habitantes de la zona, organizaciones campesinas y veedurías ciudadanas, que expresaron su preocupación por los posibles efectos de la cárcel sobre la seguridad y la vocación agrícola del territorio.

Ante la falta de avances, sectores campesinos han reclamado que el terreno sea destinado a proyectos productivos agrarios pero no se ha logrado un acuerdo y esto ahora dependerá de las intenciones del Gobierno nacional.