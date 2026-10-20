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Perro murió intentando defender a su dueña en Monteria: recibió varios disparos

Dos hombres llegaron hasta la vivienda y dispararon contra la mujer, en su intento de defenderla, el perro perdió la vida al ser atacado también.

Perro murió intentando defender a su dueña.jpg
Perro murió intentando defender a su dueña //
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Un hecho lamentable se registró en Montería, Córdoba, cuando dos hombres llegaron hasta la vivienda de Zaira Díaz Flórez y dispararon en repetidas ocasiones contra ella, en su intento de defenderla, su perro también fue atacado y terminó perdiendo la vida.

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"Este hecho se presenta en horas de la mañana, cuando dos sujetos llegan a la residencia de esta mujer y disparan en cuatro ocasiones, causándole diferentes heridas", detalló el comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, el coronel Héctor Ruiz Arias, sobre este hecho.

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Pese que, inicialmente, se pensó que el perro solo había resultado herido del ataque, autoridades y vecinos del sector confirmaron la muerte de la mascota, que reaccionó al momento de escuchar al ataque con el objetivo de defenderla.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada

No obstante, autoridades confirmaron que el ataque no fue casualidad, sino que fue planeado. Pese que mencionaron un intento de robo, en realidad se trató de un homicidio en relación con un supuesto tráfico, de hecho, encontraron que esta mujer estaba vinculada a cinco investigaciones penales, tres de ellas por tráfico de estupefacientes. Todo esto sigue en materia de investigación.

La comunidad ha lamentado la muerte de esta mujer y su perro, mientras las autoridades siguen adelante con la investigación para determinar con exactitud cómo y por qué se desarrollaron estos hechos en la capital del departamento de Córdoba.

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Quienes cometieron este crimen huyeron del sitio y no dejaron nada que ayudara a las autoridades para entender la relación con todos estos hechos y, por supuesto, las investigaciones que tenía esta mujer.

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