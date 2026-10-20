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Más de 400 usuarios de Air-e han pedido que se revisen sanciones por consumo de energía

Hasta ahora, un 0.1% de los sancionados, han presentado reclamaciones, algunos por situaciones particulares que justifican un mayor consumo.

Sede Air-e.
Sede Air-e.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Desde la aplicación de la medida de ahorro de energía de la Creg, 258.000 usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira han recibido cobros adicionales por exceder sus metas de consumo. La medida ha generado inconformidad en la región Caribe, donde el uso de ventiladores y aires acondicionados es indispensable ante las altas temperaturas.

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Hasta ahora, 428 usuarios, es decir, un 0.1% de los sancionados, han presentado reclamaciones, algunos por situaciones particulares que justifican un mayor consumo. Es el caso del profesor Yuri Portacio, quien desde hace cinco meses vive con su madre, de 92 años, dependiente de oxígeno y de una cama eléctrica debido a que tiene escaras en su cuerpo. Portacio acudió a Air-e para solicitar que su situación fuera considerada y no se le apliquen sanciones. Su caso ya está siendo estudiado.

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“Yo consumía como 292 kilovatios y desde que tengo a mi mamá hace cinco meses, el asunto se me ha disparado, pero no es por cuestión de despilfarro, sino simplemente por una urgencia médica. Mi mamá tiene 92 años, quisiera que tenga sus últimos meses o años, lo que Dios le quiera concederle, de la mejor manera, a su comodidad. Ella requiere de un aparato para oxígeno eléctrico”, fueron sus palabras.

Otro caso particular vive Ángel Fábregas, quien afirma que su promedio mensual de consumo se triplicó, al parecer, por una mala lectura del contador, y por este motivo lo sancionaron.

“Por eso vengo a reclamar acá. Es inaudito, cómo me van a cobrar casi 600 mil pesos. No me había dado cuenta de que me habían sancionado, hasta ahora. Eso no puede ser. Ya eso le están robando a uno en pleno día”, añadió.

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Frente a este mismo tema el senador Carlos Meisel también se sumó a los reclamos presentando ante la CREG una solicitud para moderar las sanciones por consumo excesivo de energía a comercios e industrias, pero hasta el momento su iniciativa no ha tenido avances concretos. Insiste el congresista que la medida puede castigar a los negocios que aumentan sus ventas y generan empleo, y pidió fechas claras para conocer posibles soluciones.

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