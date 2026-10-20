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Procuraduría inicia vigilancia a Gecelca por inversión de $4,2 billones para instalación de paneles

El ente de control aclaró que “ejercerá su función respetando la autonomía conceptual aplicable” de Gecelca, a la que describió como una comercializadora “relevante para la Región Caribe”.

Gecelca.png
Imagen referencia Gecelca
Gecelca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Procuraduría inició una vigilancia preventiva hacia la generadora y comercializadora de energía eléctrica del Caribe, Gecelca, cuya sede administrativa se encuentra en Barranquilla, para garantizar la correcta administración, contratación y ejecución de los $4,2 billones que le fueron garantizados para el Programa Colombia Solar.

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“La vigilancia se adelanta al “Programa Colombia Solar” con el fin de hacer seguimiento a la administración, contratación y ejecución de los recursos públicos por cerca de $ 4,2 billones destinados a esta iniciativa de transición energética; y también a la gestión contractual de la mencionada empresa durante 2026, con el propósito de identificar, oportunamente, riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos y promover acciones que contribuyan a la protección del patrimonio público”, expresaron en un comunicado.

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Además, el ente de control revisará mediante criterios de riesgo y selectividad todos los contratos que la empresa firmó este año con el fin de verificar si fueron planeados de la forma correcta, si hubo idoneidad en la selección de contratistas, u otros aspectos como concentración de contratos en pocos proveedores, cambios en acuerdos ya firmados y sus razones, ritmo de las obras y control en los gastos del dinero público.

Recordemos que Colombia Solar es una iniciativa del Gobierno que busca instalar paneles solares que beneficien a 563.057 usuarios de los estratos 1, 2 y 3, ubicados en 13 departamentos del país.

Finalmente, la Procuraduría aclaró que “ejercerá su función respetando la autonomía conceptual aplicable” de Gecelca, a la que describió como una comercializadora “relevante para la Región Caribe”.

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“Con este seguimiento, la Entidad busca contribuir a que los recursos públicos comprometidos en el Programa Colombia Solar se administren de manera eficiente, transparente y con orientación a resultados, para que las soluciones previstas se ejecuten oportunamente y generen los beneficios esperados para la comunidad”, fueron las palabras de la Procuraduría.

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