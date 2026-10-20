Caso exgobernador Everth Hawkins: joven secuestrada lo reconoció en videollamada, dice Fiscalía

Este martes se conocieron más detalles de la judicialización que avanza en contra Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, quien podría ser enviado a cárcel por petición de la Fiscalía, debido a su presunta participación en extorsiones y secuestros contra comerciantes de la isla.

La fiscal Maria Claudia Diaz defendió que su traslado a la cárcel “no es descabellado” ya que se hace necesario para “evitar cualquier intención de obstrucción hacia la justicia o que no se presente en el proceso judicial”. Del mismo modo, argumentó que una medida domiciliaria “no garantiza el derecho de las víctimas".

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“Debo indicar que la medida de aseguramiento que ha solicitado esta delegada es la privativa de la libertad en establecimiento de reclusión. No es descabellada, está ajustada al derecho. Se considera al señor Everth Julio como un peligro para la sociedad e incluso para las víctimas”, dijo inicialmente.

Entre las pruebas aportadas, la fiscal habló de una víctima llamada Alfredo Coronel, a quien en 2023 le bloquearon el pago hacia su compañía desde la Gobernación por los servicios de seguridad privada y aseo en las entidades gubernamentales. Era un monto de 2.000 millones de pesos, Y según el relato, hizo una publicación en redes sociales criticando las demoras para dicha transferencia. Desde ese momento habrían empezado las extorsiones en su contra por 3.000 millones de pesos.



La fiscal afirmó que inicialmente le llegaron llamadas de alguien conocido como alias Pichi y luego fue abordado en varias ocasiones por hombres en motocicleta que lo amenazaban con matarlo si no llamaba o pagaba.

El exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, durante una audiencia. Blu Radio

“Pichi me dijo que estaba llamando de parte de Ever para cobrar una plata que supuestamente mi socio y yo le debíamos, que eran aproximadamente 3.000 millones de pesos. Me realizó varias amenazas contra mi vida y la de mi familia. También me dijo que de ahora en adelante me tenía que entender con él”, agregó.

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Otra de las pruebas dadas a conocer por la Fiscalía fue el secuestro de una sobrina de Alfredo Coronel. La joven fue abordada en una camioneta blanca y ante las autoridades sostuvo que antes de ser abandonada en cercanías a su casa, vio cómo sus captores hablaron por videollamada con el exgobernador.

“Yo lo ví en la videollamada que le hizo la persona que estaba manejando la camioneta. Él fue quien le dio todas las instrucciones para que cobraran ese dinero a mi tío. Además, le dijo varias veces su apellido”, contó.

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La mujer habría sido sentada en el centro de la parte trasera, siendo apuntada con armas a lado y lado. A ella le dijeron que la tenían identificada y que no podía denunciar, que estaban exigiendo el dinero a cambio de no dañarlos. “Desde ese día vivo con miedo”, comentó en su entrevista con la Policía Judicial.

Finalmente, fue dado a conocer un encuentro de la hermana de la víctima con un viejo conocido, quien llegó hasta su hogar para intentar convencerla de que la familia retirara la denuncia en contra de Hawkins. Entre el audio y los videos de cámaras de seguridad entregados por la Fiscalía, se escucha que “podían arreglar el asunto de buenas maneras”.

La audiencia se reanudará este miércoles, desde las 3:00 de la tarde, con las intervenciones del Ministerio Público y la defensa sobre el material probatorio aportado por la Fiscalía.