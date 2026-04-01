En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video muestra el momento en que acróbata cayó de varios metros de altura en reconocido circo

Video muestra el momento en que acróbata cayó de varios metros de altura en reconocido circo

Un video captó el dramático instante que desató pánico en plena función de un importante circo, cuando uno de los acróbatas cayó desde una gran altura.

Publicidad

Publicidad

Publicidad