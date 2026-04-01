Video muestra el momento en que acróbata cayó de varios metros de altura en reconocido circo

Momentos de tensión y angustia se vivieron durante una función en un circo, luego de que un acróbata sufriera una aparatosa caída en pleno acto ante la mirada de decenas de asistentes.

El impactante accidente, que quedó registrado en video por algunos de los presentes, muestra el instante en que el artista pierde el control en medio de su rutina y cae desde varios metros de altura, generando pánico entre el público.



Este es el video

SE RE PUDRIO EN EL CIRCO SAN LUIS



Un acrobata del circo de los dinosaurios tuvo un accidente y se cayó mientras hacia una acrobacia



Se escucho re fuerte cuando cayo, por suerte lo operaron y esta fuera de peligro pic.twitter.com/bp8NI5olt1 — ElBuni (@therealbuni) March 31, 2026

El hecho ocurrió la noche del miércoles en San Luis, ciudad de Argentina, en un circo instalado en la zona sur, específicamente en un predio cercano a la intersección de Gervasio Escudero con la Ruta 3. Según los reportes, el incidente se registró hacia las 11:20 p. m., cuando la función se encontraba en desarrollo.

El acróbata fue identificado como Johao Santos Da’Silva, de nacionalidad brasileña, quien hacía parte del elenco del espectáculo. De acuerdo con testimonios de sus compañeros, el artista realizaba un número en telas, una disciplina que implica maniobras aéreas de gran complejidad.



En medio de una serie de giros, una falla en el agarre habría provocado que Da’Silva perdiera el control. Sin posibilidad de sostenerse, cayó al vacío desde una altura cercana a los cinco metros, impactando fuertemente contra el suelo ante el asombro de los asistentes.

Tras el accidente, los presentes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Una unidad médica llegó rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios al acróbata, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo.

De acuerdo con fuentes médicas, el artista ingresó con lesiones de consideración, entre ellas fracturas en la pelvis y en una muñeca, lo que obligó a una intervención quirúrgica durante la madrugada. Luego del procedimiento, permanece en cuidados moderados, con estado estable y bajo vigilancia constante.