Joven sufrió aparatoso accidente en moto tras intentar peligrosa maniobra; hay video

A través de redes sociales, se hizo viral un grave accidente de tránsito en Brasil en donde un joven sufrió fuertes lesiones tras caerse de su motocicleta intentando peligrosa maniobra en una vía pública en horas de la noche, acto que ha sido fuertemente criticado.

En el video, que se hizo viral, se vio cómo este joven iba montado en la motocicleta en pantaloneta y poca ropa, usando solamente un casco. Manejó en una vía pública en altas horas de la noche en una vía público e intentó conducir este vehículo usando sus dos pies haciendo una especia de caballo, maniobra que le salió mal.

Al intentar este movimiento, su peso ganó en esta zona de la motocicleta que terminó volcándose y él arrastrado por algunos metros. Lo más preocupante no solo fue el hecho de que no llevaba zapatos puestos ni protección, sino que por poco un carro que iba al lado de veía involucrado en este accidente por una imprudencia.

Por su puesto, este caso molestó a cientos de internautas que calificaron este hecho como “irresponsable”, “imprudente” e “infantil”, pues si bien el caso solo le dejó fuertes lesiones, no pasó a mayores ni mucho menos en una fatalidad en esta zona de Brasil.



“¿Cómo va a hacer piruetas en chanclas?”; “Hay tantos lugares donde morir, ¿y quieres llevarte a alguien contigo?”; “Por lo que parece las lesiones las había sufrido antes”; “Que tipo tan irresponsable poniendo en riesgo a más personas”, fueron algunos comentarios que se generaron en torno este.

La cifra de siniestros por moto sigue creciendo en todo el mundo, por ejemplo, en Colombia, más de 3.900 motociclistas murieron en accidentes de tránsito entre enero y septiembre de 2025, un aumento del 8 % respecto al año anterior, en especial en grupos de hombres entre 20 y 30 años. Incluso, al día mueren en promedio 14 conductores de moto.