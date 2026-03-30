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Blu Radio  / Sociedad  / Joven sufrió aparatoso accidente en moto tras intentar peligrosa maniobra; hay video

Joven sufrió aparatoso accidente en moto tras intentar peligrosa maniobra; hay video

El accidente quedó registrado en video por parte de un amigo que iba detrás en otra motocicleta y justo iba pasando otro vehículo cuando pasó todo.

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