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Voraz incendio en hotel de República Dominicana cobra la vida de una ciudadana italiana

El incendio, de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de cana que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel. El hecho fue registrado en videos

incendio en hotel de RD.jpg
Incendio en hotel de República Dominicana.
Fotos: captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

Una huésped italiana falleció este viernes a causa de complicaciones que sufrió tras desatarse un voraz incendio que destruyó parte de las instalaciones de un hotel en el municipio costero dominicano de Bayahibe (este) y que obligó al traslado de otras 1.690 personas alojadas en el lugar.

Las autoridades de socorro dominicanas informaron que Franchezca Valentino murió mientras recibía atenciones en un hospital. Informes preliminares establecen que fue víctima del humo que despedían las llamas de las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach.

De acuerdo con un informe preliminar de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos 10 personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los organismos de respuesta que participaron en las labores de control y mitigación del incendio.

Varios de los afectados inhalaron humo y otros presentaron palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociadas a la exposición al calor y al esfuerzo físico durante la emergencia.

El incendio, de origen desconocido, se propagó con rapidez debido a los techos de cana que cubrían buena parte de áreas comunes del hotel.

Un hotel cercano, operado por la misma cadena, no sufrió daño alguno, precisaron las autoridades. Los evacuados fueron traslados a hoteles cercanos, añadieron las autoridades.

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Las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores se mantienen sin novedades y continúan desarrollándose de manera segura y normal, afirmaron las autoridades.

El punto turístico de Bayahibe pertenece a la provincia de La Altagracia, la misma que acoge a Punta Cana.

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